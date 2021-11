Une finale de la Copa Sudamericana du bon football brésilien

20/11/2021 à 08:00 CET

Ath. Paranaense, champion en 2018 et le débutant Red Bull Bragantino disputent ce samedi au Centenaire de Montevideo (à 21h00 CET) une finale de la Coupe d’Amérique du Sud avec un pronostic ouvert et la promesse d’un bon football. Le duel entre les deux équipes brésiliennes, qui précède la finale des Libertadores entre Flamengo et Palmeiras, exposera deux des modèles les plus professionnels et innovants qui existent sur le continent.

Le Furacao est un exemple de gestion. Sa domination dans les tournois KO, où il est un spécialiste, illustre le travail efficace qu’il a accompli ces dernières saisons. En décembre, il disputait également la finale de la Copa do Brasil face à l’imposant At. Mineiro de Hulk et Diego Costa, un concours qu’ils ont déjà remporté en 2019.

Son deuxième titre continental en moins de cinq ans serait un prix de persévérance et savoir trouver son espace sans la puissance financière de Flamengo, ou de deux clubs promus par des mécènes tels que Palmeiras et At Mineiro. Votre technicien, Alberto Valentin, qui vient de débarquer au club après la démission du Portugais Antonio Oliveira, vous avez besoin d’un titre qui vous place à un niveau supérieur.

🔴⚫️ Nikão recherche son deuxième CONMEBOL #Sudamericana ! Interview exclusive du milieu de terrain de @AthleticoPR avant la finale samedi 🗣️🇧🇷 « Je sais à quel point le club se bat et à quel point les fans le méritent. Le moins que l’on puisse faire est de tout laisser sur le terrain. » #LaGranConquista pic.twitter.com/iZBEZ8JVGJ – CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 18 novembre 2021

Le Furacao a un 11. très équilibré. Saints c’est le gardien qui a remporté l’or olympique en août avec la Seleçao. Vétéran Thiago Héléno (l’un des restes du groupe 2018) est le leader incontesté d’une défense qui n’a encaissé que six buts sur les douze matchs nécessaires pour atteindre la finale.

Les deux ailiers sont très offensifs : Marcinho et le gaucher Abner (un jeune de 21 ans à prendre en compte car il rappelle les bonnes manières). L’ancienne santista Léon Cittadini C’est lui qui a le manche et surtout le Furacao a de la poudre à canon et de la force avec l’uruguayen David terans, qui est la star de l’équipe, Nikao et Kayzer.

RED BULL RECHERCHE SON PREMIER TITRE CONTINENTAL

Le Bragantino, pour sa part, tentera de contrer son manque d’expérience avec les mêmes arguments avec lesquels il a atteint la première finale continentale du groupe Red Bull : jeu technique, ambition et jeunesse. Son 4-3-3 et sa pression défensive sont l’une de ses marques de fabrique.

Suivant le modèle de management que la marque énergétique applique à toutes ses équipes, son club brésilien se démarque par ses approches offensives. Votre jeune coach, Mauricio Barbieri, A tout juste 40 ans, il est tombé comme un gant dans un club où ils l’ont laissé travailler sur l’évolution des talents.

Ses atouts sont dans son objectif, Cleiton C’est le meilleur du Brasileirao ; dans la hiérarchie de Léo Ortiz En défenseTite l’a déjà invoqué); dans la capacité créatrice de Praxède, un jeune de 20 ans au profil du Barça, et l’extrême Artur, qui a déjà exprimé son envie de jouer au Camp Nou, et que cette saison il compte déjà 17 buts et 15 passes décisives. Au milieu de tant de promesses, 9 est Yalo, un globe-trotter de 33 ans, qui en est à sa quatrième saison au club et a marqué 17 buts cette saison.

LES ALIGNEMENTS PROBABLES DE L’ATH. PARANANSE ET RED BULL

Ath. Paranaense : Saints ; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Leo Cittadini, Abner ; Nikao, David Terans et Renato Kayzer.

Red Bull Bragantino : Cleiton ; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edimar (Luan Cándido) ; Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires), Praxedes ; Artur, Cuello (Helinho) et Ytalo.

Arbitre: Andrés Matonte (Uruguay).

Stade: Centenario, à Montevideo.

Calendrier: À 21h00 CET.