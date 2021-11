Une finale des libérateurs du plus haut risque

24/11/2021 à 08:00 CET

La finale des Libertadores, que Palmeiras et Flamengo se disputent ce samedi au Centenaire de Montevideo, est potentiellement une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment.

Depuis River Plate-Boca Juniors, en 2018, qui s’est terminé comme le Rosario de la Aurora et qui a décidé au Bernabéu, il n’y avait pas eu de situation aussi sensible du point de vue de la sécurité. Il y a le vrai danger d’une guerre de véreux, dans le jeu le plus transcendant que les deux équipes aient jamais joué dans leur histoire.

Les forces de sécurité de trois pays (Brésil, Uruguay et même Argentine) et l’armée brésilienne ont été mobilisées pour empêcher les retors organisés (ultras groupes) des deux hobbies de traverser le territoire brésilien et uruguayen, ce qui pourrait conduire à des embuscades. Du côté brésilien seulement, il existe un dispositif coordonné de cinq forces de police civile et militaire, allant des spécialistes de la répression des crimes liés aux violences liées au football à la police fédérale de la circulation.

La rivalité entre les paulistas del Verdao et les cariocas del Mengao est en crescendo puisque les deux clubs se répartissent les titres principaux depuis 2016. À cela, il faut ajouter que les rebondissements organisés des deux entretiennent des alliances traditionnelles qui augmentent l’animosité : celles de Les Palmeiras sont jumelés avec ceux de Vaco da Gama (rival de Flamengo), et certains groupes de Flamengo avec ceux de Corinthians (éternel rival de Palmeirenses).

Face à ce vivier, la Conmebol et les autorités brésiliennes et uruguayennes ont préparé un dispositif inédit sur le continent. L’objectif principal est que les groupes radicaux, qui partiront respectivement de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, ne se croisent à aucun moment dans un road trip de plus de 4 500 km entre l’aller-retour.

Les caravanes seront escortées en tout temps, avec deux itinéraires prédéterminés : les flamenguistas longent la côte atlantique et les Palmeirenses à travers l’intérieur. L’heure de départ des deux convois a même été calculée pour qu’ils ne se croisent pas lors de leur passage par l’État du Rio Grande do Sul, l’État le plus méridional du Brésil à la frontière avec l’Uruguay. A Montevideo, les ultras ne coïncideront qu’à l’intérieur du stade Centenario séparé par un gigantesque cordon de sécurité.

Et, comme si cela ne suffisait pas, il faut ajouter un nouvel élément qui rend toute gestion de la sécurité encore plus difficile : les braves bars de Peñarol affrontent les radicaux des deux finalistes et ils ont déjà eu des problèmes lors des précédentes éditions des Libertadores.