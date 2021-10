Une finale haute avec Navarro/Di Nenno contre Stupaczuk/Ruiz

23/10/2021 à 22:05 CEST

Paquito Navarro et Martín di Nenno Ils joueront la finale messieurs de l’Open de Cordoue contre Franco Stupaczuk et Alejandro Ruiz, tandis que la femme mettra en vedette Ariana Sánchez et Paula Josemaría contre Alejandra Salazar et Gemma Triay.

Sánchez et Josémaria battus en demi-finale Marta Marrero et Lucía Sainz par un doublé 6-4 et dans l’autre duel pour une place en finale les favorites n’ont pas déçu. Alejandra Salazar et Gemma Triay ont nettement dépassé Aranzazu Osoro et Victoria Iglesias par 6-1 et 6-4.

Chez les hommes, Paquito Navarro et Martín di Nenno ont éliminé Arturo Coello et Fernando Belasteguín en deux sets très disputés, 7-6 et 7-6.

Lors du dernier match de la journée au Palais municipal des sports de Vista Alegre, la surprise est venue. Tout indiquait qu’Alejandro Galán et Juan Lebrón allaient accéder à la finale en fast track, mais Franco Stupaczuk et Alejandro Ruiz ont surpris le couple numéro un mondial actuel et ont gagné 6-4 et 6-2.