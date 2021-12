Une finale NBA attendue entre les Lakers et Brooklyn

24/12/2021 à 19:48 CET

pari

NBA : Los Angeles Lakers contre Brooklyn Nets

Existe-t-il un meilleur plan qu’un festin de Noël et un grand match NBA comme celui qui mesurera les Lakers à Brooklyn ? Le doute offense même les plus spéciaux. Bien sûr, c’est un super plan pour profiter d’un duel qui affrontera les deux grands candidats pour le ring NBA. Brooklyn aura James Harden de retour pour le rendez-vous après avoir passé le Covid-19, tandis que les Lakers confieront LeBron James et Rusell Westbrook pour le match que beaucoup décrivent comme une finale précoce.

Les Nets n’ont pas de Kevin Durant de disponible qui est absent en raison du problème du Covid et qui réduira les options de Brooklyn pour cette rencontre. L’équipe entraînée par Steve Nash se présente avec un bilan de 21 victoires et neuf défaites en tête de la Conférence Est, tandis que les Angelenos affichent un bilan de 16 victoires et 17 défaites se classant à la sixième place de la Conférence Ouest de la NBA. Les Californiens, cependant, sont perdus pour être exclus des Play-Offs NBA après un début quelque peu faible.

Les deux équipes ont des absences notables car nous devons ajouter le Durant susmentionné à Anthony Davis également fondamental pour ce match. L’attaquant de puissance, l’un des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, souffre de douleurs au genou et ne sera pas du jeu équilibrant le duel en tête-à-tête entre LeBron James et James Harden. Nous pensons que les Lakers, grâce au facteur terrain à domicile et au fait de l’inactivité de 15 jours de Harden, ont un avantage pour ce match, ce qui rend plus que raisonnable de parier sur leur victoire à contre-courant. [1.90] tout cela en tenant compte du fait qu’ils jouent à la maison.

Les Californiens chercheront un marqueur court et leur défense pour faire la différence face à un Brooklyn qui devrait trouver des problèmes à déchaîner en attaque. C’est pourquoi un score inférieur à 226 points au total entre les deux groupes nous semblerait s’inscrire dans la logique et les tendances à partager des deux groupes. [1.88]. Nous pensons que le pari le plus gagnant est une victoire des Lakers de un à 10 points de marge. [2.88] car avec LeBron et Westbrook à bord, nous ne voyons aucune fissure possible pour la défaite.

On sait déjà que les jeux de Noël sont ceux qui rassemblent le plus de public et ceux qui distribuent le plus de statuts entre les joueurs, donc nous pensons qu’il y aura un grand spectacle sous la forme de belles performances individuelles. Nous encourageons fortement les fans de basket-ball à ne pas manquer une finale NBA anticipée le jour de Noël. Il y a peu de meilleurs plans sportifs pour ce grand jour.