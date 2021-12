Une finition de luxe à la Formule 1

10/12/2021

Le à 20:04 CET

La bataille tendue dans laquelle ils jouent ce week-end à Abu Dhabi Max verstappen et Lewis Hamilton Il a dépassé toutes les attentes. Une finale vraiment luxueuse qui a suscité l’intérêt pour la Formule 1 à tous les niveaux. De la couverture historique que lui a consacrée le sportif français L’Equipe, aux négociations de dernière minute au Royaume-Uni pour que le dernier grand prix de la saison puisse être suivi ouvertement à la télévision. La marée « orange » a augmenté de façon exponentielle. Et les maisons de paris fulminent. Les noms de Max et Lewis sont sur toutes les lèvres.

Et à ce stade, il n’y a pas de consensus pour désigner un favori. Personne n’est en mesure de prédire ce qui se passera dimanche (14h00). Pas même les pilotes eux-mêmes : « Comme toute la saison, Verstappen et je vais être très proche ici & rdquor;, a-t-il assuré Hamilton après avoir clôturé vendredi en tête des feuilles de temps avec un avantage substantiel (6 dixièmes) sur son rival.

Aucune référence

Si nous nous ajustons à ce que les deux premières séances libres ont fourni, Mercedes « vole » à un tour, à la fois avec le composé moyen et avec le doux. Mais ce n’est pas non plus une référence claire : l’année dernière, Hamilton a fait chuter Verstappen à près de 8 dixièmes en FP2, puis le Néerlandais a remporté la pole et la victoire. De plus, les modifications apportées à la piste de Yas Marina permettent de dépasser plus facilement que par le passé, alors que partir de la pole était un gage de réussite.

Verstappen, qui mène la Coupe du monde en comptant une victoire de plus (9) que Hamilton, il n’était pas entièrement satisfait après le premier jour d’action. contrairement à Hamilton, n’a pas remarqué de grande différence entre les deux gommes Pirelli, mais est convaincu que leur rythme de course est beaucoup plus effrayant : donc c’est important aussi & rdquor;, a-t-il analysé Max, qui a apprécié la transformation du circuit de manière très positive, malgré le fait que beaucoup la considèrent désormais plus favorable au puissant moteur Mercedes : « Je pense que les changements rendent le circuit plus agréable à piloter, en particulier les virages rapides dans le dernier secteur & rdquor ;.

Pour sa part, Hamilton rester calme. Avantages d’avoir déjà combattu plusieurs fois pour un titre et d’avoir été sept fois champion. « Ce fut une journée décente, j’ai aimé les changements qu’ils ont apportés au circuit, il est plus fluide et vous profitez davantage. Évidemment, tout va être serré entre Max et moi en termes de rythme, comme cela a été le cas lors des courses précédentes. En FP2, nous nous sommes améliorés après avoir apporté quelques modifications à la voiture. Il est maintenant temps de regarder les données et de voir comment nous pouvons revenir plus forts demain dans le classement & rdquor;, a prévenu l’Anglais.

Le plan

Et si le « grand duel » monopolise presque tout à Abu Dhabi, la progression d’Alpine mérite également qu’on s’y attarde, avec Ou avec deuxième et Alonso sixième, après avoir perdu son meilleur tour pour avoir dépassé les limites de la piste. L’Espagnol, qui a transmis son enthousiasme à l’équipe, a pris la piste en arborant l’inscription sur son aileron arrière : « El Plan & rdquor ;. Une déclaration d’intention en vue de 2022.