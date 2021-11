Une fissure du châssis suspectée par McLaren a entraîné la perte de puissance de Ricciardo en fin de course · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

McLaren soupçonne que la perte de puissance qui a forcé Daniel Ricciardo à quitter le Grand Prix de Sao Paulo a été causée par un problème avec son châssis.

Ricciardo a déclaré après la course que sa voiture souffrait d’une perte de puissance, ce qui l’a amené à abandonner de la huitième place au 50e tour.

Les huit pilotes propulsés par Mercedes ont dépassé leurs allocations maximales de pièces de moteur au cours de la saison, le constructeur ayant rencontré des problèmes de fiabilité. Cependant, le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, a révélé que l’équipe avait identifié un problème sur sa voiture qui pourrait avoir causé son abandon.

« Nous avons eu une perte de puissance sur la bonne voie », a déclaré Seidl, « et lors de l’enquête initiale, nous avons trouvé un problème technique, une fissure du côté du châssis de l’installation du groupe motopropulseur, que nous devons maintenant enquêter. » Seidl a déclaré que l’équipe examinerait l’échec plus en profondeur une fois qu’elle aura terminé le long voyage vers le Qatar pour la prochaine course.

Avant de prendre sa retraite, Ricciardo se sentait optimiste quant à ses chances pour la course.

« Je pense que ça se passait bien », a déclaré Ricciardo. « Nous nous battions pour au moins nous accrocher à Ferrari. Nous savions qu’ils devaient s’arrêter deux fois car ils sont passés à moyen-moyen [over the first two stints] nous allions donc potentiellement essayer de faire un [one-stop], ou nous en avions la capacité, étant sur le dur. Et Gasly était là aussi à notre fenêtre.

«Je pense que cela aurait pu devenir intéressant. Nous faisions ce que nous pouvions et nous avons juste eu une perte de puissance là-bas, nous avons donc dû abandonner la voiture. »

Avant sa retraite, Ricciardo a eu une course plus encourageante après sa performance décevante en qualifications au sprint.

« J’ai eu des batailles. Je pense que c’était une course beaucoup, beaucoup plus intéressante qu’hier, et nous étions au moins dans le mix, dans la lutte.

La première retraite de Ricciardo en 2021 est arrivée au mauvais moment pour McLaren. Leurs espoirs de terminer troisième du championnat des constructeurs ont subi un nouveau coup dur au Brésil. Lando Norris a marqué son seul point en dixième position, et l’équipe est désormais derrière Ferrari de 31,5 points à trois courses de la fin.

