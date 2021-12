une foire universelle à laquelle la Colombie participe

Dubai C’est sans aucun doute l’une des villes les plus influentes de la planète, où se présentent des milliers d’opportunités de réactivation économique. L’un d’eux est la foire Expo Dubaï, qui a commencé en octobre de cette année et se termine en février 2022, et auquel notre pays participera avec le meilleur de son offre en termes de tourisme, d’exportations et d’investissement.

Avec la devise « Connecter les esprits, créer l’avenir », l’événement mettra en vedette la participation de 192 pays. Ce sera une opportunité historique pour la réunion de l’humanité et un fer de lance pour la relance économique mondiale après la pandémie. Dans le cas de la Colombie, sa participation à l’Expo Dubaï est un projet national qui cherche à promouvoir la Vision 2030 de relations avec Émirats arabes unis.

Le drapeau de notre pays est situé dans le « Quartier d’opportunité » et les visiteurs pourront vivre une expérience qui recréera la beauté des paysages, la richesse culturelle et la chaleur qui caractérisent la Colombie et ses habitants. L’espace de près de 2 000 mètres carrés est immergé dans six macro régions, offrant à ses alliés des espaces conçus pour garantir le succès de leurs événements et réunions d’affaires, ainsi que dix vitrines pour montrer le meilleur de l’offre touristique, exportatrice et touristique. investissement.

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder à cette page.