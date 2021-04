Une fois de plus, ils retardent la première de Venom: il y aura Carnage | Divertissement

Sony Pictures a de nouveau retardé la sortie de Venom: There Will Be Carnage, déplaçant le film en octobre 2021. Est-ce que ce sera la date finale?

Dans le cinéma de super-héros On retrouve parmi les films les plus attendus par leurs fans Venom: Il y aura Carnage, le nouvel opus de film basé sur le célèbre méchant de la bande dessinée Spider-Man qui sera à nouveau en vedette Tom Hardy Dans le rôle de Eddie Brock.

En raison de la pandémie de coronavirus, la suite de Venom est demandée lors de sa sortie en salles, souffrant de retards continus dans sa première dans les salles en Espagne. Et plus que nous devrons attendre, car, même s’il semblait que la date officielle avait été fixée après la première de Venom: Il y aura Matanza a été légèrement retardée, de Sony Pictures Ils ont annoncé un nouveau retard (et, espérons-le, définitif cette fois).

“Nous sommes heureux de vous informer que le nouvel opus de Venom, ‘VENOM: Il y aura Carnage’, sortira enfin en salles le 8 octobre 2021”, a détaillé Sony Pictures dans un communiqué de presse. Le 8 octobre sera-t-il enfin la date définitive pour voir en salles le Venom Movie: Il y aura un carnage?

Pour le moment, peu de détails sont connus sur le Venom suite, sachant que (en principe) le principal méchant du film sera Carnage, qui incarnera Woody Harrelson (que nous avons pu voir brièvement dans la scène post-crédits de la tranche précédente comme Cletus Kasady) et en restant dans les airs si nous verrons enfin une sorte de camée de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man.

S’il n’y a plus de retards, Le film Venom: Il y aura Matanza sortira en salles en Espagne le 8 octobre 2021. Voulez-vous voir le nouvel opus de Venom?

