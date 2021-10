Une fois de plus le XVIII Rally Costa Brava Històric, un succès retentissant

in

10/04/2021

Trois étapes, 1000 kilomètres et 23 sections de régularité plus tard, le véhicule du numéro 1 est arrivé à Palamós après minuit en tant que nouveau vainqueur du XVIII Rallye Costa Brava Historique. Le duo Carles Fortuny / Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé) continue de battre des records dans cette épreuve, ajoutant sa quatrième victoire, la troisième consécutive.

Après une grande partie du rallye avec des écarts minimes entre les participants, la section du samedi soir a fini par décider du résultat avec quelques leaders qui, section par section, se sont démarqués de leurs poursuivants immédiats. 10,8 points de pénalité séparaient les vainqueurs du deuxième classé, Juan Pedro García / Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth), complétant le podium l’expérimenté Carles Miró / Ivan Matavacas (Porsche 911 SC). La haute compétitivité de la Régularité est confirmée par le fait que 15 vainqueurs différents se sont répartis les 23 sections dont se composait l’épreuve.

Enfin, le cumul des étapes et des kilomètres n’est pas passé en vain pour les participants, complétant l’épreuve dans ses différentes catégories d’une cinquantaine de véhicules, entre autos et motos. Précisément dans la catégorie des deux-roues, la victoire est revenue aux mains de Jordi Martí / Xavier Tibau (BMW R80 GS), s’avérant être l’un des couples avec plus d’expérience dans ce test.

Carles Fortuny / Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé), gagnants: “Pour une autre année, l’égalité a été maximale dans les premières positions et nous sommes très satisfaits d’avoir remporté la victoire. Il faut maintenant penser à la prochaine édition, dans laquelle nous serons sûrement de nouveau là, mais peut-être avec des surprises & rdquor ;.

Juan Pedro García / Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth) deuxième classé : “Nous sommes très heureux d’être sur le podium, la voiture a parfaitement fonctionné et nous nous entendons bien. Nous reviendrons l’année prochaine, sans aucun doute, notre objectif est de gagner le Costa Brava Històric Rally ensemble et nous reviendrons avec plus d’enthousiasme & rdquor ;.

Carles Miró / Ivan Matavacas (Porsche 911 SC), troisième classé : “dans cette discipline il est aussi important de bien faire et de suivre la moyenne que d’avoir de la chance, et nous ne l’avons pas eu cette fois, juste quand nous étions leaders. Le plus important, c’est que nous sommes compétitifs depuis un an. Nous reviendrons & rdquor ;.

Lors de la remise des prix, les trophées ont été remis aux différentes catégories :

Trophée Papi Babler pour le duo pilote-copilote le mieux classé de 110 ans ou plus, pour Carles Miró / Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) Gentlemen Classic Trophy Trophée pour l’équipe la mieux classée utilisant des systèmes de mesure classiques ou mécaniques, pour Franz Foelling / Ekkerhard Sieg (Mitsubishi Lancer GSR).Trophée des équipes, qui compte les trois meilleurs classés de chaque équipe, pour l’équipe Terra Negra.Trophée Parents & Enfants pour Jordi Costa / Miquel Costa (BMW 325I).Trophée Rallye & Fête pour les équipes qui ne Ils effectuent les sections de nuit du rallye, pour Xavier Cazabon / Enrique Blas (Alpine A110 1600S).Trophée Aigua de Vilajuïga pour l’équipe avec le plus de zéros de pénalité dans une étape, pour Carles Miró / Ivan Matavacas (Porsche 911 SC). Trophée féminin pour Amy Lerner / Sara Bossaert (Volkswagen Golf GTI) Classe G : Jean Reboisson / Raphael Chovet (Volvo Amazon) Classe H : Mark Godfrey / Sue Godfrey (Ford Escort MKII) Classe I : Carles Fortuny / Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé ) Classe J1 : Juan Pedro García / Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth) Classe J2 : David Garrigolas / Silvia March (Volkswagen Golf GTI) Classe K : Jordi Costa / Miquel Costa (BMW 325I)

Environ quatre-vingts classiques, entre voitures et motos, ont affronté l’un des meilleurs rallyes de régularité d’Europe, suivant des vitesses moyennes toujours adaptées aux limites de la route, avec un maximum de 50 km/h. Les meilleures petites annonces du rallye pourront participer à la Trophée FIA ​​des Rallyes de Régularité Historiques, la finale européenne de cette discipline, qui accueillera cette année le Rallye Historique de Pologne.

Alex Romani, Président de RallyClassics, Expliquer quoi “Cette édition nous a montré une fois de plus le très haut niveau que nous avons à domicile en termes de régularité. C’était excitant de voir qu’autant d’équipes différentes ont pu remporter au moins une étape du rallye., et qu’après deux étapes et 600 kilomètres, les écarts étaient inférieurs à une seconde entre les trois premiers. Maintenant, nous devons commencer à penser au XIX Rally Costa Brava Històric, qui a déjà des dates confirmées. Nous reviendrons à Palamós du 27 au 30 octobre, dans un test qui est candidat pour accueillir la finale du Trophée FIA ​​en 2022. & rdquor;