Une fois la poussière réglementaire retombée, le stock BABA pourrait être un coup de grâce

Imaginez un instant que vous êtes un investisseur américain, mais en tant que tel, vous n’êtes pas autorisé à acheter Amazon (NASDAQ :AMZN) pourtant les investisseurs chinois le sont. Eh bien, c’est là que les investisseurs chinois ont en fait été concernant Alibaba (NYSE :BABA) et le stock de BABA ces derniers temps.

Qu’est ce que je veux dire? Cette société chinoise de cloud computing d’abord cotée sur le New York Stock Exchange puis, peu avant la pandémie, répertorié à Hong Kong. Ainsi, alors que les petits investisseurs chinois peuvent désormais acheter des actions BABA, ils doivent convertir leur argent en dollars de Hong Kong pour le faire. De plus, la pression réglementaire a mis certains des rêves de l’entreprise en pause.

Ainsi, alors que la Chine réprime désormais ses sociétés Internet d’une manière dont certains régulateurs américains ne peuvent que rêver, les actions d’Alibaba sont devenues très bon marché. Cette société a un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) de seulement 21,77, mais croît à un rythme rapide. Une entreprise qui rapporte plus de 20 % de son chiffre d’affaires au résultat net ? Enregistre-moi!

Ou peut-être pas tout de suite. Il y a encore plus que vous devez savoir sur BABA avant d’acheter.

BABA Stock: American Jumping Ship

Comme je l’ai dit, n’inscrivez pas tout le monde tout de suite. Pourquoi? D’une part, Cathie Wood’s ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) a récemment abandonné plusieurs actions technologiques chinoises, invoquant des risques réglementaires.

Wood a peut-être regardé les graphiques montrant la chute d’Alibaba depuis son plus haut de février autour de la barre des 270 $. Les efforts pour pomper les stocks de BABA en avril et juin ont tous deux échoué. Maintenant, le dernier mouvement vers le haut peut aussi bien. Après avoir rebondi à un creux de 201 $ et atteint une clôture de près de 215 $, les actions devaient s’échanger à la baisse le 16 juillet.

Aujourd’hui, Alibaba affiche une capitalisation boursière de 578 milliards de dollars. Cela signifie qu’il se vend moins de 5 fois les ventes. C’est un peu plus cher, sur la base des prix de vente, qu’Amazon. Cependant, Amazon prend toujours des risques d’inventaire – et seulement 5% de ses revenus deviennent un revenu net. Alibaba ne détient pas de tels risques, donc son profil financier ressemble plus à Facebook (NASDAQ :FB).

En tant que tel, je ne suis pas complètement vendu. Je suis sorti de BABA en avril. Maintenant, je veux aussi voir le feu vert avant de replonger.

Les risques réglementaires

Des entreprises comme Alibaba font depuis longtemps des choses que les lois interdisent ici aux États-Unis. Par exemple, Alibaba a fait l’objet d’un examen minutieux l’année dernière lorsque les commerçants ont été contraints de ne pas vendre sur des plateformes concurrentes comme JD.com (NASDAQ :JD). Pendant ce temps, s’ils vendent sur Amazon, les commerçants sont toujours libres de vendre via Walmart (NYSE :WMT) aussi (et beaucoup le font).

C’est comme si une société américaine de logiciels vendant par l’intermédiaire du Pomme (NASDAQ :AAPL) app store ont été interdits d’utiliser l’alphabet (NASDAQ :GOOGL) Google Play aussi. Mais cela est en train de changer. Maintenant, Alibaba et rival Tencent (OTCMKTS :TCEHY) sont déplacés pour permettre ce concours. Les deux, qui contrôlent ensemble 95% du marché chinois des paiements mobiles, s’ouvrent également au gouvernement UnionPay.

Cela dit, la Chine aborde également la réglementation d’Internet différemment des États-Unis. C’est-à-dire que les régulateurs chinois laissent les entreprises agir en premier, mais après avoir installé la réglementation, n’hésitez pas à infliger des amendes aux entreprises pour des torts passés qui n’étaient pas « faux » lorsqu’ils se sont produits. Par exemple, la Chine a poursuivi Didi Global (NYSE :AI-JE) – une réponse à Uber (NYSE :UBER) – après sa publication. Cela a laissé des analystes comme Jim Cramer hors-jeu ; jamais acheter une autre introduction en bourse chinoise (IPO), a tonné Cramer.

Le résultat sur BABA Stock

En fin de compte, le gouvernement chinois veut que ses entreprises soient loyales les unes envers les autres, afin que la concurrence puisse se poursuivre et ne pas être entravée. Pour des analystes comme Charlie Munger, cela a du sens. LongRiver Investments a également recommencé à battre la table pour les actions BABA.

Tôt ou tard, prédit LongRiver, Alibaba s’adaptera aux changements réglementaires du gouvernement qui deviennent également les exigences du marché. « L’idée la plus radicale a flotté [here] est de diviser les jardins clos de China Tech en un Internet ouvert », écrit la société. Faites-le et Alibaba sera peut-être prêt à affronter le reste de l’élite mondiale du cloud. C’est quelque chose pour lequel j’achèterais des billets.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait une position longue sur AMZN, FB, AAPL et JD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.