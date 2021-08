« Une fois que $ADA aura atteint 5 $, les gens commenceront comme par magie à FOMO In », déclare un analyste de Crypto Crypto new media

Lundi 23 août, alors que le prix du jeton $ ADA de Cardano a dépassé le niveau de 2,95 $ pour établir un nouveau sommet historique, l’analyste crypto Tai Zen, qui pense que $ ADA peut atteindre 20 $, a déclaré que le le nombre « magique » est de 5 $.

Selon les données de TradingView, sur l’échange de crypto Kraken, le prix de l’ADA a franchi pour la première fois le niveau de 2,95 $ vers 16h24 UTC aujourd’hui (23 août); et juste une minute plus tard, il a atteint 2,9574 $, ce qui est actuellement le plus haut intrajournalier d’aujourd’hui (en plus d’être le nouveau plus haut historique).

Actuellement (à 21h30 UTC le 23 août), l’ADA-USD se négocie à 2,9229 $, en hausse de 11,83% au cours des dernières 24 heures. Comme pour la période du mois dernier, l’ADA-USD est en hausse de 150% encore plus impressionnant.

Bien qu’il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que le prix de l’ADA atteigne 3 $, l’analyste crypto Tai Zen dit qu’il s’attend à voir des feux d’artifice une fois que le prix atteindra 5 $, car c’est à ce moment-là qu’il s’attend à ce que nous commencions à voir de sérieux détails. FOMO :

Le temps qu’il faudra à @Cardano pour passer de 5 $ à 10 $ sera beaucoup plus court que de passer de 0,05 $ à 5 $. De plus, le temps pour passer de 10 $ à 20 $ sera encore plus court que de 5 $ à 10 $. Pourquoi? 5 $ est un # « magique ». Une fois que $ADA aura atteint 5 $, les gens commenceront comme par magie à FOMO ! – Tai Zen (@HeyTaiZen) 23 août 2021

Il a poursuivi en disant qu’il pensait que la plate-forme Cardano à la pointe de la technologie finirait par dépasser Ethereum (à la fois en termes de taille de l’écosystème et de capitalisation boursière) grâce à sa communauté très passionnée et en croissance rapide.

2/ L’ETH n’a reconnu leurs problèmes que plus tard et ils travaillent actuellement à les résoudre, ils sont donc loin derrière les plateformes de contrats intelligents comme @Cardano et @tezos. ETH est en avance dans la communauté mais PAS dans la technologie. Les communautés ADA et XTZ se développent rapidement, alors soyez patient. – Tai Zen (@HeyTaiZen) 23 août 2021

Il convient également de souligner ce que le PDG de Cryptocurrency Market, LLC a déclaré à propos d’Ethereum et de Cardano le 21 août :

2/ Dans le prochain marché haussier, nous prévoyons que le plafond mkt de @Cardano dépassera l’ETH et toute autre plate-forme de contrat intelligent. La seule raison pour laquelle le plafond mkt de @ethereum est en avance sur $ ADA est qu’il est sur le marché depuis plus longtemps. Le succès d’une pièce est basé sur sa communauté et $ADA a une grande communauté. – Tai Zen (@HeyTaiZen) 21 août 2021

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

