Une fois salué comme la réponse de l’UFC à Mike Tyson, Francis Ngannou a déclaré par Dana White qu’il pouvait QUITTER à l’expiration de son contrat

Dana White a déclaré à Francis Ngannou qu’il était libre de quitter l’UFC dès la fin de son contrat avec l’entreprise.

‘The Predator’ a éliminé Stipe Miocic à l’UFC 260 en mars et semblait être au sommet du monde après avoir réalisé son rêve de devenir champion des poids lourds.

.

Le frappeur Ngannou détient la ceinture du championnat UFC et affrontera Gane à l’UFC 270

Cependant, malgré une brillante 2021 apparemment devant lui, Ngannou n’a toujours pas défendu son titre et son prochain combat sera contre un champion par intérim à l’UFC 270.

Le Camerounais aurait dit à White et à la hiérarchie de l’UFC qu’il serait disponible pour combattre cet été, mais l’ancien partenaire d’entraînement Ciryl Gane a été poussé dans un combat pour le titre intérimaire avec Derrick Lewis en août.

Cela a suscité l’indignation de Ngannou et de son équipe, son agent Marquel Martin de CAA Sports échangeant des espars verbaux avec White sur les réseaux sociaux.

Bien qu’il ait été comparé par Mike Tyson pour son potentiel à changer à jamais le sport du MMA, le joueur de 34 ans risque désormais d’être complètement lâché par la plus grande entreprise du jeu.

.

Le patron de l’UFC n’a aucun problème à laisser ‘The Predator’ partir

Blanc a dit ESPN: « Écoute, si tu veux être avec nous, nous serions ravis de t’avoir. Si vous ne voulez pas être avec nous, pas de problème. C’est parfait.

«Je pense que son contrat, et cela me vient à l’esprit, s’il gagne, il a encore du temps avec nous après ce combat. Il aurait probablement un combat de plus.

« Ces choses arrivent. Parfois, vous ne vous réconciliez pas toujours avec les gens.

«Quand vous êtes un combattant, vous devez faire attention à qui vous représente. Je ne pense pas qu’il ait eu la meilleure représentation.