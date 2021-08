Une fois tourné en dérision, l’avertissement de Marco Rubio concernant la prise de contrôle des talibans s’avère vrai .

in

Lors d’une interview avec Just the News en avril, le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a averti que les talibans “prendraient le contrôle” de l’Afghanistan si les États-Unis retiraient leurs troupes du pays.

« Le résultat va être une chose terrible. Les talibans, je crois, finiront par prendre le contrôle du pays, comme ils étaient auparavant en charge, et ce ne sera pas un bon résultat », a déclaré Rubio, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères.

L’Afghanistan a sombré dans le chaos au cours des derniers jours alors que les talibans ont commencé à s’emparer du territoire du pays. Des Afghans ont été filmés alors qu’ils tentaient de fuir le pays à l’aéroport de Kaboul.

Rubio a tweeté dimanche sur la situation désastreuse en Afghanistan.

«Lorsque l’administration Biden a annoncé son plan de retrait de l’Afghanistan, plusieurs d’entre nous au sein du comité Intel leur ont dit que leurs prédictions sur ce qui se passerait ensuite étaient une pure fantaisie. Nous sommes maintenant témoins de la véracité de nos avertissements à leur égard », a-t-il écrit.

Rubio, vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, a publié lundi plusieurs tweets de suivi.

« La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans est terrible. Ce qui vient ensuite est bien pire, le retour et la résurgence d’Al-Qaïda », a-t-il écrit. “L’administration incompétente de Biden n’a aucun plan pour empêcher cela et nous ne devrions avoir aucune confiance en elle.”

Il a également déclaré que l’administration Biden avait “spécifiquement été informée que les forces afghanes se rendraient plus rapidement que notre capacité à sortir”, mais ils “ont décidé d’ignorer ces avertissements et de dire à tout le monde à quel point ils sont intelligents et brillants”.

Rubio a rejeté l’idée que la communauté du renseignement partage la responsabilité de la détérioration de la situation en Afghanistan.

“Non, les services de renseignement américains ne se sont PAS trompés sur l’Afghanistan. Les personnes incompétentes de l’administration Biden ont décidé de l’ignorer au profit de leurs propres vœux pieux”, a écrit Rubio, candidat à la présidentielle du GOP en 2016.