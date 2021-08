Une folie? Jennifer Aniston s’éloigne des personnes sans vaccination

in

Une folie? Jennifer Aniston s’éloigne des personnes sans vaccin | Instagram

“C’est vraiment dommage” L’actrice de 52 ans, Jennifer Aniston, fait partie de celles qui ont affiché sa position vis-à-vis des personnes qui ont décidé de ne pas demander le vaccin qui contribue aux infections, révèle avoir pris une mesure radicale.

L’interprète populaire de la série “Friends”, Jennifer Aniston, s’est exprimée récemment et a fait part de sa position sur la question controversée des vaccins, à laquelle tant les personnalités que les gens ordinaires se sont opposées.

Alors il se souvint d’elle “Rachel Vert“du légendaire”sitcom“Jennifer Joana Aniston, a récemment parlé devant un média dans lequel elle a partagé qu’elle avait pris des mesures radicales et s’était distanciée des personnes qu’elle connaissait pour avoir décidé de ne pas se faire vacciner.

“Jen“, qui vient de créer le 27 mai le spécial de”Amis : La Réunion« Diffusé sur HBO Max aux États-Unis et diffusé plus tard au Mexique et en Amérique latine, il révélerait dans une récente interview avec Style qu’il n’y a pas assez d’arguments pour décider de ne pas se faire vacciner.

Comme il l’a confié au magazine, la star du “Meilleure série comique“, qui est resté à la télévision pendant 10 saisons, cela le dérangeait que certaines personnes refusent de se faire vacciner et sans suffisamment d’arguments solides pour étayer sa décision : ” C’est vraiment dommage. “

C’est compliqué car chacun a le droit d’avoir sa propre opinion, mais beaucoup d’opinions ne se sentent basées sur rien d’autre que la peur ou la propagande.

L’ancienne partenaire de Justin Theroux, Jennifer Joana Aniston, a également déclaré qu’il y avait encore un grand nombre de personnes qui se sont prononcées contre les vaccins.

Il y a encore un groupe de personnes qui sont contre les vaccins ou qui n’écoutent tout simplement pas les faits. C’est vraiment dommage, je commente.

La protagoniste également de la série AppleTV + The Morning Show, a commenté qu’elle aurait perdu des proches qui ont refusé de le recevoir ou n’ont pas révélé s’ils étaient vaccinés ou non.

Je viens de perdre quelques personnes de ma routine hebdomadaire qui refusaient ou ne révélaient pas (si elles avaient été vaccinées ou non) et c’était malheureux, a-t-il exprimé.

Au vu du grand risque qu’elle peut courir, la réalisatrice et productrice de films, Joana Aniston, plus connue sous le nom de Jennifer Aniston, a décidé d’arrêter de parler à certaines personnes et ainsi éviter d’être infectée, la Californienne est bien consciente que le fait d’avoir les deux vaccins ne vous évitent pas de contracter la maladie.

Il a également partagé qu’il a évité de continuer à regarder les informations car la saturation des problèmes liés aux victimes laissées par la crise sanitaire provoque plus d’angoisse.

Je devais vraiment arrêter d’avoir la télévision allumée tout le temps, a déclaré l’ex-femme de Brad Pitt.

La reine des « comédies romantiques » qui a joué dans des films à succès, des titres « Comme Dieu », « Ma copine Polly », « Vivre avec mon ex », « Marley et moi », « Une femme de mensonges », « Qui # $ % sont les Meuniers ?, etc.,

Il a laissé entendre qu’il y avait un espoir de se réveiller de ce cauchemar à un moment donné, et maintenant les choses semblent avoir empiré.

Nous avons tous traversé la fatigue des nouvelles, la fatigue de la panique, pendant l’urgence sanitaire parce que nous espérions qu’un jour nous nous réveillerions et entendrons quelque chose d’espoir et tout ce que nous avons eu était plus de folie.

Seul le spécial du phénomène qu’il a joué avec Courtney Cox, (Monica) Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross), a été reporté à plusieurs reprises pour des raisons d’urgence. sanitaire.

Ils ont finalement réussi à s’en sortir malgré certaines restrictions et maintenant, la fièvre de la série a de nouveau fait sensation parmi ses fidèles fans.

Sans aucun doute, la série serait le projet qui a catapulté la carrière du natif de Los Angeles, qui depuis 1995 est présenté comme “l’un des plus beaux”, selon People.

“Jen” ou “Jenny” comme ils l’appellent aussi a également obtenu d’autres distinctions dans lesquelles se distinguent les Golden Globes, les Emy Awards et les SAG Awards, qui ont souligné sa carrière en tant que meilleure actrice principale à la télévision, meilleure actrice principale dans un second rôle et Série télévisée. comédie.

Il faut dire que parler de la trajectoire de la “femme d’affaires” et assidue à la vie de fitness nous prendrait la majeure partie de la journée puisque même après avoir passé un demi-siècle de vie, cela continue avec une grande validité dans le monde du divertissement international.

De plus, sa beauté continue d’inspirer et de capter l’attention de nombre de ses admirateurs à travers le monde.