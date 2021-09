« Une formalisation forcée derrière l’envolée des recettes fiscales »

De même, un déplacement de la répartition des richesses des pauvres et de la classe moyenne inférieure vers la classe moyenne supérieure ou les riches stimule la rattrapage de l’impôt sur le revenu parce que le régime fiscal est généralement progressif.

Par Banikinkar Pattanayak, Rajesh Ravi & Nayan Dave



Une solide collecte d’impôts ces derniers mois a donné du crédit à l’idée que l’expansion du secteur formel de l’économie, qui a bénéficié de la démonétisation et du déploiement de la TPS, s’est accélérée avec l’épidémie de Covid-19.

Les recettes fiscales brutes au premier trimestre de cet exercice ont augmenté de 33%, même au cours de la même période de l’exercice 20 (avant la pandémie). À l’opposé, le PIB nominal au cours du trimestre de juin n’a augmenté que de 2,4 % par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Les dirigeants de l’industrie dans certains des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre auxquels FE s’est entretenu ont déploré que la formalisation ait pu être un processus «forcé», entraîné principalement par l’extinction induite par Covid de plusieurs entités du secteur non organisées, plutôt qu’un processus organique. Cela a conduit à une plus grande dépendance des consommateurs vis-à-vis du secteur formel, même si la demande globale de consommation reste stable en raison de pertes de revenus à grande échelle.

Cette évolution apparemment accélérée vers la formalisation, couplée à la réduction des coûts par India Inc, a stimulé la rentabilité des grandes entreprises, entraînant une forte croissance de la collecte de l’impôt sur les sociétés. Le rattrapage de la TPS est également resté robuste ces derniers mois, sauf aberration en juin (pour les transactions commerciales en mai) lorsque la deuxième vague a culminé.

Le secteur informel indien représente environ la moitié de son PIB, mais emploie jusqu’à 80 % de sa main-d’œuvre, selon une estimation de HSBC. Sans surprise, les dépenses de consommation finale privée ont diminué de 11,9% en termes réels et de 2,7% en termes nominaux au cours du trimestre de juin par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Pronab Sen, économiste réputé et ancien président de la Commission nationale des statistiques, a déclaré que la poussée de la collecte des impôts était due à la fois à une formalisation «forcée» et à un changement dans la composition de la consommation au lendemain de la pandémie. Lorsque l’inégalité des revenus augmente et que la richesse est redistribuée en faveur des plus privilégiés, la consommation privée au sens large subit un choc. Mais le modèle de consommation gravite davantage vers les articles discrétionnaires, y compris les produits de luxe (qui attirent des taux de TPS plus élevés) que vers l’essentiel, a expliqué Sen.

De même, un déplacement de la répartition des richesses des pauvres et de la classe moyenne inférieure vers la classe moyenne supérieure ou les riches stimule la rattrapage de l’impôt sur le revenu parce que le régime fiscal est généralement progressif.

Ainsi, ce phénomène a tendance à augmenter à la fois les perceptions de la TPS et de l’impôt sur le revenu, a déclaré Sen. Mais en fin de compte, cela pèse sur la croissance économique, étant donné la part extrêmement importante du secteur informel dans l’emploi, a-t-il averti.

Aditi Nayar, économiste en chef de l’Icra, a déclaré que si la collecte des impôts directs avait bondi de 47% au cours du trimestre de juin par rapport au niveau d’avant la pandémie, la VAB non agricole au premier trimestre de l’exercice 22 a diminué par rapport au premier trimestre de l’exercice 20 – à la fois en réel (- 10,3 %) et nominaux (-2,3 %). “La partie formelle/payante de l’économie non agricole a gagné des parts de marché au détriment de l’équilibre, bénéficiant des changements structurels générés par la démonétisation, la TPS ainsi que le choc Covid”, a déclaré Nayar.

Alors que les données brutes sur les performances récentes de l’ensemble du secteur informel restent insaisissables, les dirigeants de l’industrie ont déclaré que la crise de Covid a ravagé les entités non agricoles du secteur non organisé plus que les autres.

M Rafeeque Ahmed, fondateur de Farida Group, un important exportateur de chaussures en cuir, a déclaré qu’il y avait eu des cas d’entrepreneurs indépendants qui avaient fermé boutique. “Je ne voudrais pas dire que ce genre de tendance a ajouté à la véritable formalisation parce que je pense que ce n’est pas une chose saine.”

J Rajmohan Pillai, président de Beta Group, une société de négoce de fruits secs au Kerala, a déclaré : « Sur 834 usines de noix de cajou enregistrées, plus de 700 sont actuellement fermées en raison d’une combinaison de facteurs. La démonétisation, suivie du lancement de la TPS, a eu son impact. Bien sûr, la plupart des problèmes liés à la TPS, y compris les remboursements, sont désormais réglés, a-t-il ajouté.

Dans le secteur du tourisme, les unités informelles ont subi les coups les plus meurtriers de la pandémie. “Nous avons des rapports selon lesquels près de 15 000 de nos membres ont demandé l’annulation de leur inscription à la TPS”, a déclaré G Jayapal, secrétaire général de la Kerala Hotel and Restaurant Association.

Cependant, compte tenu de l’envolée des commandes à l’exportation, certains acteurs voient une lueur d’espoir. « La plupart des grandes entreprises sont inondées de commandes, à tel point qu’elles ont commencé à prendre l’aide des unités auxiliaires (dans le secteur informel) pour remplir leurs engagements. Alors que certaines des plus petites unités ont souffert au début, les choses s’améliorent maintenant », a déclaré RK Jalan, vice-président du Council for Leather Exports.

Bien que le secteur agricole et alimentaire ait mieux performé que la plupart des autres, ici aussi, le stress est visible dans le segment informel. “… près de 70 % des moulins à riz et à farine sont sous pression pour rembourser leurs prêts bancaires et régler les factures, y compris les taxes sur l’électricité et l’eau”, a déclaré Bharat Bhushan, président de Lucknow Dal and Rice Millers Association.

Dans le centre textile de Surat, près de 20% des unités sont soit fermées, soit fonctionnent à moins de la moitié de leur capacité à la suite de la pandémie, a déclaré Devkishan Mangani, ancien président de la Fédération des associations de commerçants de textile de Surat.

Cependant, les unités diamantifères de Surat se sont rapidement rétablies après la première et la deuxième vague de Covid et ont presque réussi à récupérer les pertes initiales maintenant, a déclaré Dinesh Navadiya, président (région du Gujarat) du Gems and Jewellery Export Promotion Council.

Cependant, dans le segment des bijoux en or, les dirigeants de l’industrie affirment que de nombreux magasins de quartier à Delhi, Mumbai et Kolkata n’ont pas pu faire face aux pertes et à la compression de la demande, et ont fermé.

(Avec les contributions de Sajan Kumar à Chennai et Deepa Jainani à Lucknow)