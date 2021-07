Une forme de vitamine B3 agit comme un “brûleur de graisse”

07/05/2021 à 08:30 CEST

Combattez le obésité elle est devenue l’un des objectifs de tous les professionnels de la santé en raison de ses dimensions pandémiques. Par conséquent, toute recherche liée à cette pathologie est toujours une bonne nouvelle.

Dans cette optique, un groupe de chercheurs du CIBER du diabète et des maladies métaboliques associées (CIBERDEM), de l’hôpital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) à Barcelone, a étudié le rôle de une forme de vitamine B3 pour prévenir la prise de poids chez la souris, nicotinamide (une forme de vitamine B3) protège contre l’accumulation excessive de graisse induite par l’alimentation.

Comme expliqué par la Clinique de l’Université de Navarre, le vitamine B3 agit sur le métabolisme des glucides, des graisses et des protéines.

On le trouve dans des aliments tels que le thon, le poulet, les cacahuètes, le saumon ou le jambon serrano.

Eh bien, l’une de ses formes est nicotinamide, précurseur naturel de la molécule adénine nicotinamide dinucléotide (NAD+), présente dans les aliments et utilisée comme complément alimentaire.

«La molécule NAD+ est très importante pour le métabolisme énergétique des cellules, les protégeant du stress dérivé de conditions défavorables telles que l’obésité. La supplémentation de l’alimentation en nicotinamide pourrait donc représenter un stratégie thérapeutique efficace», indique le chercheur Josep Julve, du groupe CIBERDEM.

Le contenu intracellulaire de NAD + diminue dans la graisse des personnes atteintes de obésité et autres maladies associés tels que le diabète sucré, et aussi avec l’âge.

A ce propos, Karen A. Méndez, la première signataire des travaux, indique que « la diminution de la teneur en NAD+ a de graves conséquences sur le métabolisme énergétique de ces cellules, qui finit par se manifester par une accumulation excessive de graisse. “

En effet, selon l’étude, l’introduction de nicotinamide chez la souris a permis d’augmenter les niveaux de NAD+ dans les graisses.

Francisco Blanco Vaca, co-directeur de l’étude, indique que «il n’existe actuellement aucun traitement médical efficace à long terme chez de nombreux patients obèses.

Ceux basés sur des régimes alimentaires hypocaloriques associés à une augmentation de l’activité physique par l’exercice physique, bien que fortement conseillés, permettent généralement d’obtenir des réductions de poids limitées, qui ne sont pas toujours permanentes ».

Une nouvelle façon de découvrir de nouvelles solutions nutritionnelles

Comme ils l’ont détecté dans cette étude, le mécanisme d’action du nicotinamide repose sur une augmentation des dépenses énergétiquesou chez les souris traitées, pas dans une diminution de la prise alimentaire.

Cette trouvaille ouvre un large éventail de possibilités de recherche solutions nutritionnelles qui travaillent pour le maintien de la santé à long terme.

La recherche part de l’idée que l’obésité est une maladie du tissu adipeux et que la nicotinamide agirait préférentiellement dans ce tissu comme “bruler les graisses” induisant la formation de tissu adipeux brun, qui aide à “brûler plus de calories” et à produire de la chaleur corporelle à partir des graisses.

Cette dernière a été vérifiée par une augmentation de l’abondance d’une protéine, la UCP1, qui dissipe sous forme de chaleur l’énergie métabolique obtenue par ingestion et qui s’accumulerait autrement sous forme de graisse.

Comme l’explique Josep Julve, « UCP1 est une protéine majoritairement exprimée dans le tissu adipeux brun, dont la mission est de réguler la température corporelle par la génération de chaleur. L’administration de nicotinamide a non seulement provoqué une diminution d’un autre tissu adipeux, la cible, elle a également entraîné la présence de groupes de cellules adipeuses plus petites, dont l’aspect ressemblait à celui de la graisse brune, ce qui nous a fait suspecter que l’expression de cette protéine pouvait être augmenté dans le tissu adipeux blanc des souris traitées avec de la nicotinamide ».

Empêche le développement de la stéatose hépatique

L’intervention de la nicotinamide chez la souris a également empêché le développement de foie gras induite par l’alimentation, un autre des effets indésirables fréquemment associés à l’obésité.

Par conséquent, les chercheurs pensent que la supplémentation en nicotinamide cela pourrait, au moins en partie, compenser la diminution de la capacité naturelle à utiliser d’autres formes de NAD + par les cellules hépatiques pendant de longues périodes de stress métabolique, comme un régime riche en graisses.

Enfin, il est à noter qu’en plus des bienfaits que cette forme de vitamine a montrés, il n’y a pas eu de pas d’effet indésirable, ce qui nous permet d’être optimiste quant à son étude chez l’homme.

« L’expérience antérieure avec les thérapies qui augmentent le NAD + est encore limitée aujourd’hui, il est donc essentiel d’effectuer essais cliniques pour tester si ces effets bénéfiques se produisent également chez des patients ayant déjà développé une obésité », conclut le chercheur.

Ce travail a récemment fait la couverture de la prestigieuse revue Molecular Nutrition and Food Research et a été dirigé par Josep Julve, du groupe CIBERDEM dirigé par Francisco Blanco Vaca, et a eu la collaboration d’autres groupes du CIBERDEM et du CIBER de l’obésité et de la nutrition (CIBEROBN) et le CIBER de la bio-ingénierie, des biomatériaux et de la nanomédecine (CIBER-BBN).