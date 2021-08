Une formidable arène antitrust pour les entreprises technologiques : l’Inde est susceptible de devenir un important champ de bataille antitrust technologique

La CCI doit trancher toute affaire qui lui est soumise.

Par Arshad Khan et Manas Kumar Chaudhuri

Les entreprises technologiques sont partout confrontées à des contrôles antitrust. L’Inde ne fait pas exception. L’Inde est susceptible de devenir l’un des principaux champs de bataille mondiaux pour les entreprises technologiques, étant donné la facilité relative avec laquelle une affaire peut être portée devant la Commission indienne de la concurrence (CCI). De même, pour les fusions et acquisitions technologiques, les modifications proposées aux règles de contrôle des fusions pourraient probablement amener beaucoup plus de transactions sous le contrôle de la CCI.

Les principales dispositions d’application couvrent les accords horizontaux anticoncurrentiels (par exemple, les ententes), les accords verticaux qui affectent négativement la concurrence (par exemple, certains accords exclusifs) et l’abus de position dominante.

Du côté du contrôle des concentrations, certaines opérations de fusions-acquisitions où les parties atteignent des seuils financiers prédéfinis et qu’aucune dérogation ne s’applique, doivent être notifiées à la CCI et ne peuvent être réalisées qu’après autorisation de la CCI.

Tous ces éléments sont directement liés à l’importance de l’Inde en tant que champ de bataille technologique antitrust majeur.

Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous surveillez ces problèmes techniques avant la CCI :

La CCI doit trancher toute affaire qui lui est soumise. Contrairement à d’autres juridictions où l’autorité de réglementation antitrust/de la concurrence peut refuser de prendre une affaire, permettant aux parties de poursuivre leur propre litige en vertu des dispositions relatives au droit d’action privé, la Loi sur la concurrence ne contient aucune disposition de ce type. Une affaire ne peut être réglée ni même retirée. Cela peut changer en fonction de certains amendements proposés à la Loi sur la concurrence. Il est plus facile de lancer une affaire en Inde, car une plainte, une fois déposée, prend une vie d’elle-même. La CCI reçoit une plainte et prend une décision préliminaire en cas de manquement. Si c’est le cas, il est renvoyé au directeur général (DG) de la CCI qui enquête. Le DG publie son rapport et sa recommandation, que la CCI est libre d’accepter ou de rejeter. La Loi sur la concurrence n’est pas un clone d’autres juridictions. Certaines actions comme le refus de traiter ne nécessitent pas une position dominante sur le marché contrairement à l’UE. Les entreprises mondiales doivent examiner attentivement les distinctions de la loi indienne. La CCI a tendance à définir les marchés pertinents de manière étroite, ce qui rend plus probable la domination ou le pouvoir de marché. Lorsqu’une décision de violation peut être basée principalement sur la définition du marché, les parties doivent disposer d’un rapport économique solide traitant de la définition du marché introduit dans le dossier pour les procédures de CCI et d’appel. Les amendes peuvent être élevées (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel/taille des actifs et même plus élevé pour les affaires de cartel), et il existe une disposition relative aux réclamations pour dommages et intérêts, en plus d’une disposition relative aux recours collectifs. les modifications peuvent insérer un critère de « taille de la transaction ». Il existe de nombreuses transactions où l’entreprise cible a peu ou pas de chiffre d’affaires et des actifs minimes mais a développé une technologie importante. Aujourd’hui, cette opération ne serait pas notifiable à la CCI.

Avec un test de «taille de la transaction», le nombre de cas à notifier augmentera considérablement, étant donné le grand nombre de start-ups technologiques indiennes et d’entreprises en phase de développement.

L’accent mis par la CCI et le gouvernement indien sur l’amélioration du droit indien de la concurrence constitue une évolution positive. Le contrôle des fusions a été rationalisé et les problèmes de procédure relatifs aux cas d’exécution ont été réduits.

Néanmoins, l’Inde n’en est qu’à ses débuts en matière d’antitrust. Mais, comme de nombreuses autres lois en Inde, le pays est passé à la vitesse de la lumière des lois anciennes pour faire face à une économie de premier plan, alimentée par un secteur technologique massif.

Les auteurs sont respectivement, directeur exécutif et partenaire, Khaitan & Co

Les vues sont personnelles

