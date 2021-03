Une formule simple pour prévenir et soulager l’arthrite, l’arthrose ou le lupus

29/03/2021 à 10h16 CEST

Fruits, légumes, légumineuses, huile d’olive supplémentaire, poisson, œufs, céréales. Ce sont les principaux aliments qui composent le régime méditerranéen très apprécié. Et il existe de nombreuses études épidémiologiques qui ont montré que ce mode d’alimentation, avec une tradition ancienne, est efficace pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques.

Miguel Ángel Martínez González, du Département de médecine préventive et de santé publique de l’Université de Navarre, rappelle que «le régime méditerranéen a déjà montré la prévention des maladies cardiovasculaires (crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, troubles circulatoires des membres inférieurs, arythmies), et d’autres comme le cancer du sein, le diabète de type 2, la dépression, la détérioration cognitive (perte de mémoire associée à la vieillesse) et la mortalité prématurée ».

Mais & mldr;

Est-il efficace contre les maladies rhumatismales telles que l’arthrose, le lupus ou l’arthrite?

Eh bien, de l’avis du Dr Martínez, il existe encore «peu d’études concluantes, mais certaines suggèrent indirectement que pourrait avoir un effet protecteur pertinent dans la prévention et l’amélioration du pronostic du lupus érythémateux disséminé et de la polyarthrite rhumatoïde ».

Dans ce même sens, Dr. Montserrat Romera Baurés, rhumatologue au CHU de Bellvitge et membre de la Société espagnole de rhumatologie (SER), déclarant que «le régime méditerranéen peut aussi avoir un effet protecteur grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, grâce à sa capacité antioxydante, et pour son effet sur l’obésité et le syndrome métabolique ».

Et, selon le spécialiste en rhumatologie, «il existe une association positive entre l’adhésion à ce type de régime et une prévalence plus faible de l’arthrose. Il a été démontré qu’un apport élevé en acides gras oméga-6 induit une inflammation synoviale (articulaire) et une détérioration du cartilage articulaire.

«Por tanto, – concluye Romera- la dieta mediterránea previene la inflamación, la destrucción del cartílago y produce una disminución de los ácidos grasos omega 6, a favor de los ácidos grasos omega 3. En pacientes con artritis reumatoide se recomienda seguir este patrón alimenticio pour ses bienfaits sur l’inflammation et la douleur, ainsi que sur les comorbidités qui l’accompagnent ».

Mais il y a plus bienfaits pour les patients rhumatismaux suivant un régime méditerranéen, tout comme le fait qu’il n’augmente pas les niveaux d’acide urique et réduit ainsi la possibilité de souffrir de goutte.

En Espagne, nous allons empirer & mldr;

En tant que citoyens espagnols, nous sommes très chanceux d’avoir toute la nourriture nécessaire pour bien manger et manger sainement, sans dépenser beaucoup et sans difficultés à trouver les produits sur le marché.

Malgré cela, le Dr Martínez prévient que «au cours des 3 dernières décennies, les habitudes alimentaires se sont détériorées en Espagne». Et il précise: «le régime méditerranéen n’est pas celui actuel en Espagne, mais celui que nos grands-parents ont suivi. Plus la population espagnole est jeune, plus elle s’ensuit.

Dans tous les cas, le spécialiste souligne que Bloomberg nous classe actuellement comme le pays le plus sain du monde. Plus précisément, trois macro-études de l’Université de Navarre ont montré que le régime méditerranéen est le modèle idéal d’une alimentation saine et, grâce à ces recherches, il est ainsi reconnu dans le monde entier.

Selon lui, «le grand changement engagé en médecine est de passer du paradigme du contrôle des seuls facteurs de risque (cholestérol, tension artérielle, glucose) à l’anticipation et à l’action en amont sur les déterminants des facteurs de risque, qui consistent essentiellement en habitudes alimentaires ».

Que manger si nous avons une maladie rhumatismale?

Dans la quantité et la variété disponibles sur le marché pour suivre le régime méditerranéen, le rhumatologue Montserrat Romera souligne quelques aliments essentiels pour les patients souffrant d’une maladie rhumatismale.

Huile d’olive: Romera explique que « l’huile d’olive est l’un des éléments les plus emblématiques de ce régime et nombre de ses effets bénéfiques sont liés à sa haute teneur en acides gras mono-insaturés (AGM) et à ses composants phénoliques ». Ainsi, il a été démontré que l’huile d’olive réduit la douleur et améliore la fonctionnalité et la qualité de vie des patients souffrant d’arthrose. Il existe également des études in vitro et in vivo qui indiquent que l’huile d’olive et ses polyphénols peuvent améliorer les symptômes de certaines maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et le psoriasis.

Noix: les amandes et les noisettes sont très riches en graisses insaturées. Noix et pignons de pin en acides gras polyinsaturés. Les noix sont également riches en autres composants tels que l’arginine, l’acide folique, la vitamine E et les polyphénols antioxydants, les phytostérols et d’autres composés phytochimiques. « Selon une étude qui a analysé l’effet des noix (une préparation de noix) chez les patients souffrant d’arthrose, une amélioration clinique a été démontrée chez les personnes touchées », souligne le spécialiste.

« Bien que nous ne disposions toujours pas d’un niveau suffisant de preuves scientifiques sur les effets bénéfiques du régime méditerranéen pour faire des recommandations diététiques spécifiques aux patients atteints de maladies rhumatismales, nous savons à quel point c’est important du point de vue de la santé », conclut le Dr Romera.

Il ne faut pas oublier qu’1 adulte sur 4 en Espagne souffre d’une maladie rhumatismale, ce qui signifie, comme nous l’avons dit au début, environ 11 millions de personnes.