Une forte éruption solaire a éteint l’Atlantique… et d’autres viendront

07/10/2021 à 10:00 CEST

La force d’une éruption solaire enregistrée le 3 juillet a entraîné une interruption des communications radio à ondes courtes au-dessus de l’océan Atlantique. L’éruption a été la première à être identifiée comme une impulsion de rayons X dans le nouveau cycle solaire 25, affectant l’extrémité supérieure de l’atmosphère terrestre.

le fusées éclairantes X ce sont les types d’éruptions solaires les plus puissants. Ils sont généralement responsables des pannes radio les plus profondes et des tempêtes géomagnétiques les plus intenses. Selon un communiqué de la NASA, au moment de l’enregistrement de l’éruption, la matière solaire a atteint une température d’environ 5 millions et demi de degrés Celsius.

D’une manière générale, un éruption solaire c’est une explosion sur le Soleil qui se produit lorsque l’énergie stockée est soudainement libérée. Les fusées éclairantes produisent une rafale de rayonnement sur tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X et aux rayons gamma.

Une libération d’énergie aussi extrême peut être ressentie ici sur Terre, même si le Soleil est à plus de 150 millions de kilomètres de notre planète. Pour se faire une idée de l’ampleur de l’énergie libérée, on peut prendre en compte qu’une éruption solaire X équivaut à des millions de bombes à hydrogène de 100 mégatonnes explosant en même temps.

Fusées éclairantes et cycles solaires

Les scientifiques ont établi un classification des éruptions solaires selon l’intensité mesurée en rayons X, dans une gamme de longueur d’onde de 1 à 8 Angströms. Parmi les trois classifications existantes, les éruptions solaires X sont les plus fortes : elles peuvent déclencher des pannes radio à travers la planète et des tempêtes de rayonnement de longue durée.

L’intensité des éruptions solaires est liée à la cycles solaires, puisque certains présentent une plus grande quantité et force dans les éruptions. De même, au sein des cycles solaires, il y a des périodes d’activité plus ou moins grande.

Pour comprendre ces cycles, il faut considérer que le Soleil, une immense sphère de gaz chaud avec une charge électrique, possède un champ magnétique intense généré par le mouvement dudit gaz. Le champ magnétique solaire subit différents changements, qui se manifestent tous les 11 ans avec l’avènement d’un nouveau cycle solaire.

Les cycles solaires affectent l’activité à la surface du Soleil : ces variations s’observent sous forme de taches solaires. Pendant le soi-disant minimum solaire, qui se produit au début de chaque cycle, l’étoile royale a moins d’activité. Mais environ la moitié de chaque cycle, le maximum solaire est enregistré, une période au cours de laquelle l’activité augmente et un plus grand nombre de taches solaires sont observés.

Qu’est-ce qui nous attend pendant le cycle solaire 25 ?

La quantité et l’ampleur des taches solaires sont quelques-uns des facteurs qui déterminent l’irruption de phénomènes tels que la dernière éruption X. Dans un cycle solaire conventionnel, on peut s’attendre à ce qu’elles environ 150 fusées éclairantes atteignant la force de l’éruption enregistrée le 3 juillet. Cependant, environ 1 500 poussées moins intenses peuvent survenir au cours de la même période.

Nous entamons actuellement le cycle solaire 25, mais au cours du cycle précédent, le Soleil a généré 49 éruptions solaires X, selon un article publié par CNN. Les estimations autour du cycle solaire 25 indiquent qu’on peut s’attendre à un nombre d’éruptions X similaire à celui du cycle précédent.

Par conséquent, la Terre devra se préparer à résister à plusieurs dizaines de ces événements extrêmes dans les années à venir, ce qui peut mettre en péril les communications mondiales. Vers 2025, nous atteindrons maximum solaire de ce cycle, il est donc possible qu’un plus grand nombre d’événements intenses soient enregistrés.

Photo : image fournie par l’Atmospheric Imaging Assembly / télescope canal 94 Angstrom, montrant de la matière solaire à environ 5,5 millions de degrés Celsius le 3 juillet, lors de l’éruption qui a conduit à l’éruption solaire X. Crédit : NASA / SDO .