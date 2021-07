Une foule d’adolescents agresse un pompier de New York

C’est le moment où un pompier new-yorkais en congé promenant son chien dans un parc du Queens est attaqué par une foule d’adolescents vicieux – dont l’un a déclenché le passage à tabac en déclarant qu’il s’agissait de « Fight Night », de nouvelles émissions vidéo inquiétantes.

La victime de 44 ans a déclaré qu’il se promenait avec son Labradoodle Dylan, 3 ans, dans le parc Juniper Valley à Middle Village vers 21 h 55 vendredi lorsqu’il a été soudainement pris pour cible par la foule.

“Il y avait au moins 100 enfants … Je promenais mon chien. Ils m’ont juste choisi et se sont approchés de moi”, a déclaré la victime encore secouée, qui a demandé à rester anonyme, au Post samedi après-midi.

“Un enfant a enlevé sa chemise et a dit : ‘c’est Fight Night !’ Il a dit qu’il avait 19 ans et a dit: “Je pourrais te battre.” Tout le monde a sorti son portable. Il y avait des portables partout », a-t-il expliqué. “Ils sont tous venus vers moi… Un enfant est arrivé derrière moi et m’a frappé à l’arrière de la tête avec une bouteille et j’ai lâché le chien”, a-t-il déclaré.

Dans des séquences vidéo obtenues par The Post, on peut voir la foule se rapprocher de leur victime, qui dresse ses ducs alors que Dylan aboie en vain pour protester, tentant de protéger son meilleur ami humain.

“Donnez-lui un coup! Donnez-lui un coup! Donnez-lui un coup!” un adolescent implore à plusieurs reprises, montre la vidéo.

“Yo, qu’est-ce que le f-k!” crie un spectateur stupéfait alors que la victime non identifiée est matraquée sur le trottoir.

“Un vieil homme avec un chien s’est foutu”, un adolescent est vu en train de texter dans la vidéo.

La victime a poursuivi : « Ils s’en fichaient du tout. Les enfants devenaient fous. Ils étaient aussi hauts qu’un cerf-volant. , tenant un enfant et une ambulance s’est arrêtée. Ils attendaient près du parc … S’ils n’avaient pas été là, j’aurais été dans un état bien pire. “

Le père de trois enfants a ajouté: “Je suis un peu coincé. Qu’est-ce que tu vas faire? Dieu merci, je suis toujours là. Cela aurait pu être pire.”

La police a confirmé samedi au Post que la victime avait été frappée à la tête avec une bouteille en verre à 75th Street et Juniper Boulevard North. Aucune arrestation n’a été effectuée. Le chien, qui a été ramassé par un bon samaritain, n’a pas été blessé.

La victime, qui a refusé un voyage à l’hôpital, a déclaré “qu’il y a eu beaucoup d’incidents” récemment dans le parc, qui est devenu un refuge pour les adolescents incontrôlables de tout l’arrondissement.

“Des enfants se font voler des vélos, un homme plus âgé a été battu”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait trouvé trois couteaux samedi dans le parc qu’il prévoyait de remettre à la police.

La victime a déclaré qu’un groupe d’enfants était irrité lorsqu’il les a réprimandés d’avoir sauté la clôture d’une garderie en face du parc. Un autre habitant, qui n’a pas été blessé, s’est plaint de feux d’artifice illégaux.

“C’est une communauté restreinte … des enfants avec des vélos … Je suis peut-être de la vieille école, mais il n’y a aucun respect”, a ajouté le fumigène.

Le candidat à la mairie du GOP, Curtis Sliwa, fondateur des Guardian Angels, a déclaré qu’il avait été alerté de l’incident par des habitants qui, selon lui, demandent à son groupe d’intensifier les patrouilles au milieu de “la forte musique de boom box et les feux d’artifice sont courants jusqu’au petit matin”.

Les anges gardiens commenceront à patrouiller dans le parc à partir de 18 heures samedi, a déclaré Sliwa après avoir rencontré les résidents plus tôt dans l’après-midi.