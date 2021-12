Une foule de droite vandalise une école de députés, affirmant la « conversion religieuse » de huit étudiants

Le VHP, le Bajrang Dal, l’Hindu Jagran Manch et d’autres organisations de droite ont accusé la direction de l’école d’avoir converti huit élèves au christianisme.

Des militants d’organisations de droite auraient fait irruption dans une école du district de Vidisha dans le Madhya Pradesh et auraient vandalisé le bâtiment scolaire lundi, affirmant la conversion religieuse de huit élèves au christianisme, une accusation démentie par l’établissement d’enseignement, a annoncé la police. La violence a eu lieu alors que des élèves de la classe 12 passaient un examen de mathématiques.

La police a enregistré un cas d’émeute contre des personnes non identifiées après l’incident dans les locaux de l’école Saint Joseph à Ganjbasoda, à quelque 48 km du siège du district, en vertu des articles pertinents du Code pénal indien (IPC), sous-divisionnaire de police ( SDOP) a déclaré Bharat Bhushan Sharma.

Les accusés sont en cours d’identification et d’autres mesures juridiques seront prises en conséquence, a-t-il déclaré. Sharma a déclaré que la propriété de l’école avait été endommagée.

Des témoins oculaires ont déclaré que des pierres avaient également été lancées contre le bâtiment de l’école pendant le tumulte.

Un porte-parole de la direction de l’école a déclaré qu’après avoir obtenu des informations sur la manifestation par le biais des médias, l’administration locale avait été informée à l’avance de la possible perturbation. Mais les gens ont commencé à se rassembler et des pierres ont été lancées, ce qui a causé des dommages d’au moins Rs 10 lakh à la propriété de l’école, a-t-il affirmé tout en niant toutes les accusations de conversion religieuse.

Cependant, Nilesh Agrawal, responsable du bureau de l’État de Vishwa Hindu Parishad (VHP), a déclaré à PTI qu’ils n’avaient organisé qu’une manifestation pacifique à l’extérieur de l’école et ont ensuite soumis un mémorandum à l’administration locale et nié tout rôle de la tenue dans les troubles à l’institut.

« Nous n’avons rien à voir avec le chahut présumé car notre manifestation était pacifique après avoir informé l’administration locale. Plusieurs organisations protestent depuis une semaine contre la conversion et réclament une enquête. Les étudiants pauvres amenés d’autres États sont en train d’être convertis », a affirmé Agrawal. Il a déclaré que ces organisations avaient demandé une enquête sur la conversion religieuse présumée.

Dans un mémorandum soumis à l’administration locale après la manifestation, le VHP, le Bajrang Dal, l’Hindou Jagran Manch et d’autres organisations de droite ont accusé la direction de l’école d’avoir converti huit élèves au christianisme.

Dans le mémorandum, ces tenues accusaient la direction de l’école et l’église qui lui était associée d’obliger les élèves à ne pas appliquer de « tilak » (une marque de couleur) sur le front et à porter du « kalawa » (un fil sacré porté par les hindous au poignet). Il a également été allégué que les étudiants sont obligés de dire des prières du christianisme.

Dans une lettre adressée dimanche au collecteur du district, l’église Saint-Joseph a cependant nié toutes les allégations de conversion religieuse et affirmé que les rituels pratiqués sur huit enfants chrétiens ressemblaient à « Janeu Sanskar » dans l’hindouisme (liés au port d’un fil blanc sacré ) le 30 octobre.

L’église a également demandé une enquête pour découvrir la vérité. Dans la lettre, l’église a accusé certaines chaînes YouTube locales de diffuser de fausses nouvelles de conversion religieuse et de créer des tensions communautaires et a exigé des poursuites pénales à leur encontre.

D’autre part, le directeur de l’école, dans une lettre distincte au SDOP, a demandé la protection des membres du personnel et des étudiants, affirmant que des examens étaient en cours. La lettre du directeur indiquait également que les images de la conversion présumée diffusées dans les médias ne représentaient pas les locaux de l’école.

