Une foule physique aidera-t-elle les iHeartRadio Awards à éviter une baisse des notes?

Alors que d’autres émissions de récompenses ont subi un nombre record de vues au milieu d’un pivotement provoqué par une pandémie vers le virtuel, les iHeartRadio Music Awards mettront en vedette une foule en personne – un mouvement qui, selon John Sykes d’iHeartMedia, pourrait améliorer les cotes d’écoute.

La plupart des émissions de récompenses ont connu un succès d’audience à deux chiffres en 2020, y compris une baisse d’audience de 55% d’une année sur l’autre pour les Billboard Music Awards (qui ont attiré 3,6 millions de téléspectateurs sur NBC; l’édition 2021 est prévue pour le dimanche 23 mai) et une baisse de 43% du nombre total de spectateurs pour les American Music Awards de novembre (qui ont attiré 3,8 millions de fans sur ABC).

De plus, les Grammys ont touché une note basse sur 12 ans sur CBS en janvier 2020 avant le COVID, avant de chuter de 53% supplémentaires, en termes d’audience, et de 61% dans la population des 18-49 ans en 2021. Ce dernier événement se vantait de performances élevées. -profil d’actes comprenant BTS, Cardi B, Taylor Swift et Billie Eilish, parmi plusieurs autres, mais il manquait une foule en personne.

Les prix 2020 de la Country Music Association ont également atteint un niveau d’audience le plus bas de tous les temps, avec 7,08 millions de téléspectateurs et une note de 1,1, et la baisse de l’intérêt ne s’est pas limitée à l’industrie de la musique. Certes, les Oscars ont attiré 23,64 millions de téléspectateurs en 2020 et 10,4 millions de téléspectateurs en 2021, contre un creux record de 6,1 millions de téléspectateurs pour les Emmys de septembre 2020 et 6,9 millions de téléspectateurs pour les Golden Globes 2021 – une baisse de 64% en glissement annuel.

Gardant ces faits à l’esprit, le président des entreprises de divertissement d’iHeartMedia, John Sykes, dans une interview avec Variety, a reconnu «l’énorme baisse d’audience» que les émissions de récompenses ont connue après leur passage au virtuel. De plus, le président de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation, 65 ans, a exprimé la conviction que la présence d’une foule physique à l’événement du 27 mai renforcera les cotes d’écoute.

«Nous étions bien conscients de la sous-performance de ces récompenses virtuelles», a déclaré le co-fondateur de MTV. «Ils connaissaient une énorme baisse d’audience, ce qui nous a clairement montré que les gens venaient à ces émissions pour se connecter à la nature de l’événement, pour voir des moments plus grands que nature qui ne pouvaient tout simplement pas être reproduits par des performances virtuelles dans un petite chambre.

«Cela a fonctionné très tôt avec les concerts du salon et d’autres moments et continuera, je crois, au-delà de la pandémie pour certains spectacles. Mais pour ces remises de prix, vous voulez vraiment vous évader de votre quotidien », a conclu le Schenectady, New York, natif.

Sykes a également mentionné que les prix iHeartRadio n’admettraient que les personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19 – en mettant l’accent sur les professionnels de la santé et les premiers intervenants, a-t-il précisé – et qu’iHeartMedia testera tous les invités pour le bogue avant l’entrée.

De plus, l’ancien président de VH1 a semblé tenter sa chance à la Recording Academy suite à la controverse sur le vote des Grammys, déclarant qu’en ce qui concerne les iHeartRadio Awards, “il n’y a pas de comité en coulisses qui fasse des choix qui n’ont aucun sens pour les fans.”

Les iHeartRadio Music Awards sont à nouveau programmés pour le jeudi 27 mai, et il sera intéressant de voir si une foule physique contribue à l’atmosphère de l’événement – en attirant potentiellement plus de téléspectateurs (et en sauvegardant le format de la remise des prix) dans le processus.