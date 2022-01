Une foule réclame justice pour la jeune femme qui s’est suicidée à Jaén

01/07/2022 à 22:29 CET

.

Des centaines de personnes ont manifesté à Navas de San Juan (Jaén) pour demander respect et justice pour la jeune fille de 20 ans qui s’est suicidée après avoir subi du harcèlement en ligne, et devant la mairie un proche a lu un manifeste rédigé par la mère, qui raconte le « calvaire » de Nieves.

Les assistants, dont beaucoup portaient des masques blancs et des banderoles avec des phrases telles que « Arrêtez le harcèlement. Non + le cyberharcèlement » ou « le problème n’est pas l’amour, c’est la haine », ont observé une minute de silence suivie d’applaudissements, selon la diffusion sur Internet de l’acte réalisé par le média numérique Hora Jaén.

Écrit par Loli, la mère de la fille, le manifeste explique « le calvaire » de sa fille puisqu’en juillet elle a commencé à subir « un harcèlement continu » de divers moyens, comme des publicités sur des sites de rencontres avec son téléphone, que c’était une « bombe à tout moment de la journée ».

« Nous avons décidé de changer son numéro suite au dépôt de la première plainte, dans laquelle ils nous informaient que seule la famille l’avait, ce qui l’isolait encore plus », poursuit le manifeste, dans lequel la mère de Nieves rappelez-vous que le harcèlement n’a pas cessé et des affiches ont été distribuées, des courriels ont été envoyés en leur nom et le faux compte a même été créé sur le réseau social Instagram avec son identité.

Nieves, qui a été traité plusieurs fois au centre de santé pour anxiété, il a même dit « j’en ai marre de vivre »Selon le récit de sa mère, qui avoue dans le manifeste qu’après avoir déposé les plaintes, la famille a ressenti « beaucoup de désespoir ». « J’aurais aimé que justice soit rendue plus rapidement », déplore Loli.

En dehors de ce cercle de votre maison et de votre famille « Il n’a pas trouvé de soutien ou de compréhension », dit la lettre de sa mère qui avertit que « les réseaux sociaux entre les mains des mauvaises personnes sont des armes qui détruisent des vies ».

La Garde civile et le tribunal d’instruction de La Carolina (Jaén) Ils enquêtent sur les deux plaintes depuis août 2021 déposée par la jeune femme pour cyberharcèlement, ont informé Efe de sources de l’institut armé.

De même, selon des sources proches du dossier, le tribunal a convoqué le 21 décembre les parties, dont une personne soupçonnée d’être l’auteur de l’usurpation d’identité et la famille était satisfaite de la façon dont les enquêtes se déroulaientCependant, quelques jours plus tard, le 28 décembre, la jeune femme s’est suicidée.

Les spécialistes soulignent que la décès par suicide ils n’ont jamais leur seul déclencheur, mais sont le résultat de facteurs psychologiques, biologiques et sociaux qui ont un traitement. Les personnes ayant des comportements suicidaires et leurs proches peuvent recevoir de l’aide 24h/24 en appelant le 112 ou en contactant le Hope Telephone (717 00 37 17).

abs/jrr/agc