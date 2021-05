Une frappe aérienne israélienne fait s’effondrer un bâtiment de 13 étages alors que les sirènes de raid se déclenchent – les habitants évacués | Monde | Nouvelles

Des images montrent l’effondrement d’un grand immeuble résidentiel à Gaza qui faisait partie des représailles israéliennes, car des rapports indiquent que des sirènes de raid aérien et des explosions se font entendre à Tel Aviv après l’effondrement du bâtiment. Les forces israéliennes ont tiré des coups de semonce avant l’attaque pour avertir les personnes à proximité de quitter la zone, les hostilités entre les militants palestiniens et les forces armées israéliennes s’aggravant alors que les deux parties s’affrontaient sur les lieux saints de Jérusalem. Gaza, contrôlée par le Hamas, a lancé plusieurs roquettes vers Israël plus tôt cette semaine, ce qui a forcé Israël à réagir par ses propres frappes aériennes qui ont tué au moins 28 Palestiniens.

Des centaines de personnes ont été blessées lors d’affrontements à Jérusalem plus tôt cette semaine alors que la police israélienne et les Palestiniens se sont affrontés au saint Haram al-Sharif à Jérusalem-Est.

La zone est sacrée tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, le Hamas exhortant la police israélienne à se retirer de la zone.

Des affrontements ont éclaté avec des images montrant des affrontements entre la police et des Palestiniens, dont une vidéo d’un musulman frappé au sol alors qu’il priait.

Les tensions se sont intensifiées au cours des semaines précédentes, car les promoteurs israéliens ont été plus énergiques pour déplacer les Palestiniens après avoir installé davantage de colonies dans la région.

Des militants palestiniens ont tiré 400 missiles vers Israël depuis lundi avec au moins deux Israéliens tués.

Israël a répondu par des frappes aériennes qui ont ciblé plus de 150 sites.

Des images récentes montrent l’effondrement du bâtiment de 13 étages, mais aucune victime n’a encore été signalée.

Les rapports suggèrent que les forces israéliennes ont tiré des coups de semonce depuis des drones pour encourager les gens à quitter la zone et à ne pas être tués.

Suite à l’attaque, des témoins sur le terrain ont déclaré que des sirènes de raid aérien et d’autres explosions pourraient être entendues à Tel Aviv alors que le Hamas jurait des représailles.

Si les tensions au sein de la région n’ont jamais disparu, la récente vague de violence est la pire qui ait été observée depuis 2017.

Environ 95 personnes ont été soignées à l’hôpital à la suite de la flambée de violence.

La communauté internationale a exhorté les deux parties à calmer les tensions avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken déclarant que les attaques à la roquette du Hamas doivent cesser «immédiatement».

L’Union européenne a déclaré que les deux parties devraient “respecter le statu quo” des lieux saints et que la police israélienne devrait faire preuve de “retenue” dans la violence.

Des médecins palestiniens ont déclaré qu’ils avaient du mal à se rendre aux blessés et qu’ils avaient même subi plusieurs blessures eux-mêmes lorsqu’ils auraient été attaqués par la police israélienne.