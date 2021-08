Une frappe de Nico Batum place la France en finale et met KO la Slovénie de Luka Doncic

in

La France s’est qualifié pour la grande finale du Jeux Olympiques de Tokyo 2021 après avoir battu dans un match formidable Slovénie 90-89 avec 25 points de Nando de Colo. La Slovénie avait le ballon pour gagner, mais Nico Batum a bloqué Prepelic et a donné la victoire aux Gaulois. Historique Luka doncic, qui combattra aux côtés de ses coéquipiers pour le Bronze face à l’Australie. Il a signé son troisième triple-double du championnat avec 16 points, 18 passes et 10 rebonds. La grande finale, États-Unis contre. La France. On se souvient que les Gaulois ont battu les Américains au premier tour.