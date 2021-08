Une friteuse domestique peut-elle rivaliser avec KFC en matière de poulet frit ?

Il existe un large éventail d’appareils de cuisine qui peuvent rendre la cuisson de délicieuses friandises plus facile et plus rapide, mais certains s’avèrent plus populaires que d’autres – et c’est certainement le cas pour les friteuses à air.

Deux millions de friteuses à air ont été vendues entre avril et juin de l’année dernière, selon la société d’études de marché NPD. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ces appareils de cuisine sont devenus si populaires – non seulement les meilleures friteuses à air accélèrent les temps de cuisson, mais elles utilisent également beaucoup moins d’huile pour cuisiner des versions plus saines de plats traditionnellement frits dans l’huile, comme les frites et ailes de poulet.

Le Royaume-Uni a récemment été averti de se préparer aux pénuries dans les succursales de la chaîne de restauration rapide de poulet, KFC, en raison d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, et étant de grands fans de poulet frit, cette nouvelle nous a consternés.

Nous nous sommes donc mis à penser que si les friteuses à air peuvent produire des frites croustillantes et croustillantes, peuvent-elles être utilisées pour créer une alternative plus saine au poulet frit à la maison si vous ne pouvez pas obtenir votre dose à emporter ailleurs ?

Meilleures offres de friteuse à air

Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est passé lorsque nous avons préparé du poulet croustillant dans une friteuse à air, ou si vous avez déjà décidé d’investir dans une friteuse à air, consultez les meilleurs prix dès maintenant :

Considérations relatives au revêtement

Avant même d’allumer la friteuse à air, vous devez décider exactement quoi utiliser pour enrober le poulet croustillant.

Traditionnellement, le poulet frit est enrobé de farine mélangée à une gamme d’herbes et d’épices, bien que le 11 exact que KFC utilise dans sa recette soit un secret bien gardé. Cependant, comme la cuisson dans une friteuse à air utilise considérablement moins d’huile et une température de cuisson plus basse que la friture, je me demandais si la farine brunirait et cuire suffisamment pour créer une croûte épaisse avec un croquant satisfaisant.

J’ai donc commencé à fouiller dans mon garde-manger à la recherche d’autres revêtements que je pourrais utiliser pour créer une croûte croustillante et croustillante.

Dans un monde avant les friteuses à air, le poulet enrobé de chapelure était souvent présenté comme une alternative saine au poulet frit, car il croustillant lorsqu’il est cuit au four sans avoir besoin du même niveau d’huile que la friture. J’ai attrapé la chapelure Panko, qui est plus sèche et plus feuilletée que la chapelure ordinaire et absorbe moins d’huile, conservant une couche croustillante tout en visant à être relativement saine également.

Puis une boîte de cornflakes a attiré mon attention. Remplacer la chapelure par des cornflakes écrasés est une tendance populaire depuis quelques années pour ceux qui préparent du poulet frit plus sain, car il offre un enrobage beaucoup plus croustillant que la chapelure et la couleur ambrée chaude ressemble davantage à l’apparence du poulet frit.

Au cours des dernières années, j’ai essayé plusieurs recettes désespérées pour recréer cet enrobage de poulet croustillant et croustillant, et celle-ci du chef britannique Tom Kerridge s’est avérée de loin la plus réussie.

J’ai donc décidé de suivre cette recette à la lettre, mais de créer deux enrobages supplémentaires en remplaçant la farine dans la recette par de la chapelure panko dans l’un et des cornflakes écrasés dans l’autre, pour voir lequel, le cas échéant, créait un enrobage croustillant et uniformément doré.

Pendant que je réfléchissais aux différents revêtements, j’ai également commencé à réfléchir à la coupe de viande que je devais utiliser. KFC vend à la fois du poulet frit avec os et du poulet frit désossé. Les cuisses de poulet désossées cuireaient plus rapidement, prenant environ dix minutes au total, mais serait-ce assez long pour faire dorer et rendre l’enrobage croustillant ? La viande sur l’os peut assurer la cuisson des cuisses pendant une durée qui peut créer une croûte dorée.

Afin de tester cela, j’ai choisi d’utiliser à la fois des cuisses désossées et non désossées qui avaient été enroulées dans les différents revêtements, pour décider comment vous pouvez obtenir du poulet frit sain dans une friteuse à air.

J’ai également décidé de doubler le poulet aussi – cela signifie tremper le poulet dans un œuf battu, le rouler dans l’enrobage et répéter le processus, pour s’assurer que la croûte est épaisse, plutôt qu’un enrobage fragile qui tombe lorsque le poulet est ramassé.

Ceci était particulièrement important car le poulet, comme tous les aliments cuits dans une friteuse à air, doit être retourné à mi-cuisson pour assurer un brunissement uniforme.

(Crédit image : TechRadar)

Mettons-nous à cuisiner

Une fois que j’avais enduit les cuisses de poulet, j’ai utilisé un spray d’huile de cuisson et j’ai fait gicler cinq fois le dessus de chaque morceau de poulet, pour m’assurer qu’il était aussi brun et aussi appétissant que possible. Cela a également été répété en retournant le poulet à mi-cuisson.

J’ai chauffé la friteuse à air Instant Vortex Plus, qui occupe actuellement la première place de notre liste des meilleures friteuses à air, à 356 F / 180 C (la température de cuisson recommandée selon l’application Instant qui accompagne la friteuse à air pour la cuisson de poulet croustillant) et commencé par cuire les cuisses de poulet désossées pendant cinq minutes de chaque côté.

Une fois arrivé à la fin du temps de cuisson, j’ai utilisé un thermomètre à viande pour vérifier la température – chaque morceau de poulet était au-dessus de 165 F / 75 C – qui est la température requise pour le poulet selon le site Web de la sécurité alimentaire.

J’ai été déçu à la fois par le poulet enrobé de farine et de chapelure panko. Même si j’avais utilisé de l’huile en spray, elle était extrêmement pâle et pas du tout appétissante. Il y avait aussi clairement des zones de farine, qui restaient blanches et n’étaient pas du tout cuites. Cependant, le poulet sous le revêtement était succulent et juteux.

Le grand gagnant de ce test a été le poulet trempé dans des cornflakes écrasés. C’était en partie grâce à la couleur des cornflakes, qui ont une teinte ambrée dorée par rapport à la farine blanche, et à la teinte crème pâle de la chapelure panko.

Même après un si court laps de temps dans la friteuse à air, le poulet en croûte de cornflakes était croustillant et croustillant, tandis que la chapelure panko et la farine étaient molles et en partie détrempées.

Ensuite, nous avons répété le test avec des cuisses de poulet non désossées et accordé dix minutes par côté, après avoir consulté l’application Instant. En vérifiant la température après 20 minutes, notre thermomètre à viande n’enregistrait que 150F / 65C, nous avons donc fait cuire le poulet pendant cinq minutes supplémentaires pour qu’il atteigne la bonne température.

Le temps de cuisson plus long s’est avéré plus efficace avec les trois revêtements uniformément dorés et l’obtention d’une couleur appétissante. L’enrobage de farine était encore un peu détrempé par endroits, mais la chapelure panko et les cornflakes écrasés étaient croustillants partout.

Les trois enrobages étaient délicieux, mais pour moi, le poulet enrobé de cornflakes était le gagnant, grâce au croquant satisfaisant qu’il offrait. Cependant, mon partenaire pensait que le poulet pané panko était meilleur, déclarant qu’il avait trouvé les cornflakes légèrement trop cuits, presque à la limite du brûlé.

(Crédit image : TechRadar)

Verdict

(Crédit image : TechRadar)

Il est clair qu’une friteuse à air peut rivaliser avec KFC lorsqu’il s’agit de produire du poulet croustillant, mais ce que vous utilisez pour enrober le poulet et si la viande comprend l’os affectera à quel point la croûte est croustillante.

Pour le croustillant le plus satisfaisant, utilisez des flocons de maïs écrasés pour enrober le poulet, surtout si vous utilisez du poulet désossé – car le temps de cuisson plus court ne suffit pas pour faire dorer la chapelure panko et la farine jusqu’à une couleur dorée appétissante.

Cependant, la couleur initiale des cornflakes contribue dans une certaine mesure à créer une finition attrayante en si peu de temps. Dans cet esprit, la chapelure complète fonctionnerait également, bien que nous ne l’ayons pas utilisée dans notre test.

Si vous préférez votre poulet sur l’os, les trois enrobages seront dorés et croustillants pendant le temps de cuisson imparti, bien que l’enrobage fariné soit encore légèrement détrempé.

Pour les fans inconditionnels de KFC, le poulet croustillant à la friteuse à air n’a peut-être pas exactement le même goût que la restauration rapide que vous connaissez et aimez, mais c’est une alternative plus saine qui suffira à ceux qui ont une envie de poulet, surtout si leur magasin local est aux prises avec des pénuries alimentaires.