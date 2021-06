Une fuite d’Apple Watch Series 7 indique que nous pourrions enfin obtenir une autonomie de batterie incroyable

Il y a quelques jours, un rapport affirmait qu’Apple utiliserait une conception de processeur différente pour l’Apple Watch Series 7 cette année, ce qui réduirait la taille de la puce. La conception du S7 System-in-Package (SiP) comportera un SiP double face du fournisseur taïwanais ASE Technology qui permettra à Apple de récupérer plus d’espace interne pour la batterie. Couplé à une prétendue refonte de l’Apple Watch Series 7, ce détail non confirmé suggère qu’Apple pourrait être intéressé par une prolongation de la durée de vie de la batterie des modèles Apple Watch 2021. Tous les modèles actuels offrent une estimation de la durée de vie de la batterie de 18 heures, ou un jour d’utilisation, et c’est l’attente habituelle pour tout nouveau modèle Apple Watch. Une interprétation différente de cette rumeur sur la chaîne d’approvisionnement est qu’Apple cherche simplement à s’assurer que la montre de nouvelle génération peut toujours offrir les mêmes 18 heures d’autonomie malgré toutes les nouvelles fonctionnalités qu’Apple ajoutera.

Maintenant, un nouveau rapport en provenance de Chine semble renforcer l’idée qu’Apple pourrait effectivement envisager de prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Series 7.

Le nouveau rapport de l’Economic Daily News mentionne également des rumeurs sur la chaîne d’approvisionnement qui semblent être de la même variété que les rapports de la semaine dernière. Le site d’information indique que la puce S7 plus petite libérera de l’espace de stockage interne pour une batterie de plus grande capacité ou des capteurs de santé supplémentaires.

Alors que certaines des premières rumeurs d’Apple Watch Series 7 affirmaient que le nouvel appareil serait doté de capteurs avancés comme un capteur de glycémie, des fuites plus récentes indiquaient qu’Apple avait reporté ces fonctionnalités pour les futurs modèles. Il n’est pas clair pour le moment si la nouvelle Apple Watch comportera des capteurs supplémentaires en plus de ce qui est déjà disponible à partir du portable.

Le rapport d’EDN mentionne les rumeurs de refonte de l’Apple Watch Series 7, affirmant que le nouveau portable aura la même taille que la génération précédente. Mais le rapport indique également que l’Apple Watch Series 7 comportera des côtés plats comme l’iPhone 12. L’écran aura des bords plus fins et la smartwatch prendra en charge la connectivité UWB, tout comme les iPhones. L’histoire prétend également que le nouveau modèle Watch sera disponible en vert, une toute nouvelle couleur pour les appareils portables d’Apple.

On ne sait pas si EDN a ses propres sources ou récapitule simplement les rumeurs les plus récentes sur l’Apple Watch Series 7 que nous avons vues ailleurs. MacRumors souligne qu’Apple a augmenté la capacité de la batterie de la montre ces dernières années sans modifier l’estimation de la durée de vie de la batterie. Le modèle Apple Watch Series 6 de 44 mm est doté d’une batterie de 1,17 Wh, soit 3,5 % plus grande que la batterie de la série 5. La batterie de l’Apple Watch Series 6 de 40 mm est 8,5% plus grande que celle de la Series 5. Mais Apple a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités à la montre et à améliorer l’expérience de l’écran.

Une Apple Watch qui peut durer plus d’une journée avec une seule charge serait une énorme mise à niveau, surtout par rapport aux appareils de la concurrence qui vantent souvent une autonomie de plusieurs jours. Ces appareils ne sont pas aussi sophistiqués, donc les comparaisons de la durée de vie de la batterie ne sont pas nécessairement justes.

Tout cela n’est que spéculation à ce stade, et Apple ne confirmera pas de sitôt les nouvelles spécifications de l’Apple Watch. L’Apple Watch Series 7 sera probablement lancée aux côtés de la série iPhone 13, l’événement de dévoilement devant avoir lieu à la mi-septembre.

