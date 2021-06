Une fuite de Beats Studio Buds confirme un passage du port Lightning au port USB-C

in

TL;DR

Des images et d’autres détails des Beats Studio Buds ont fuité grâce à une liste réglementaire. La liste confirme que les écouteurs Apple sans tige passeront d’un port Lightning à un port USB-C pour le chargement. Les AirPods Pro de deuxième génération devraient emprunter des éléments de conception aux nouveaux écouteurs Beats.

La filiale d’Apple, Beats, prépare un nouvel ensemble de véritables écouteurs sans fil qui pourraient ouvrir la voie à la conception future des AirPods. Appelés Beats Studio Buds, les images des écouteurs ont été repérées pour la première fois dans le logiciel bêta d’Apple. Pour rendre les choses plus officielles, les Beats Studio Buds sont maintenant apparus (h/t MacRumors) sur la base de données de la NCC (National Communications Commission) de Taïwan.

Les Beats Studio Buds affichent à nouveau leur design sans tige sur le site Web réglementaire. Ils n’ont pas de protège-oreilles comme les Powerbeats Pro et sont plus compacts avec un design intra-auriculaire. Apple aurait également testé une conception similaire sans tige pour les AirPods Pro de deuxième génération.

Un autre changement notable décrit dans la liste réglementaire est l’absence d’un port Lightning. Au lieu de cela, le boîtier de chargement ovale utilise un port USB-C pour le chargement. Il s’agit d’une première pour Apple, car les précédents écouteurs Beats et AirPod se sont tous chargés via un connecteur Lightning. Si Apple change de port sur le Beats Studio Pro, nous pourrions également voir le changement sur les futurs AirPod.

Ailleurs, les écouteurs devraient offrir une puce Apple pour un appariement instantané et la fonction « Hey, Siri ». Le code trouvé dans le logiciel bêta d’Apple a également révélé que les écouteurs emballeraient la suppression du bruit.

On ne sait pas quand les Beats Studio Buds seront lancés. Mais ils ne devraient pas être loin, compte tenu de la liste réglementaire. Ils ont également été repérés sur la star de la NBA Lebron James et le rappeur et compositeur américain Roddy Ricch.