Une fuite de code Twitch révèle que la plateforme a une liste de streamers qui peuvent enfreindre les règles | Jeux

Le filet de données sur la plate-forme de streaming n’a pas pris fin, avec la liste des « interdictions interdites » désormais sous les projecteurs, qui comprenait les créateurs de contenu les plus importants et les plus controversés.

Comme vous le savez bien, il y a quelques jours, le code source de Twitch a été divulgué, révélant ainsi certains de ses plus grands secrets. Nous avons appris ce que les streamers gagnaient, les projets internes, les émissions concurrentes et bien plus encore.

Maintenant, quelques semaines plus tard, nous obtenons une nouvelle fonctionnalité dont nous ignorions l’existence : la liste des utilisateurs qui ne devraient pas être bannis.

Autant Twitch dit que ses règles sont pour tout le monde, ceux d’entre nous qui vivent sur la plateforme depuis plus de cinq ans savent qu’il y a des règles pour certains et des règles pour d’autres. Et que plus vous êtes grand, plus la manche que vous avez est large.

Selon des recherches approfondies du Washington Post, cette liste n’est pas une exemption générale des règles pour les créateurs les plus populaires (et rentables) de la plateforme, mais plutôt une sorte de système de pré-modération.

Leur objectif était d’empêcher les streamers de haut niveau d’être expulsés pour des infractions mineures. ou des malentendus (comme cela arrive avec les petits créateurs).

La liste est très obsolète selon les sources, avoir environ cinq ans (Cela correspond au peu de contrôle qu’il y avait à l’époque) et était destiné à être utilisé avec un outil interne appelé Better Desk, qui n’est plus utilisé sur Twitch.

L’âge de la liste est reflété par le fait qu’elle a protégé les utilisateurs nick_28t, audiusaofficial et ageprimesp contre l’interdiction de diffuser du contenu « non lié au jeu ».

Et est-ce Twitch n’a autorisé les diffusions hors jeu qu’à la fin de 2015, quand il a lancé Twitch Creative avec un glorieux marathon Bob Ross. Twitch IRL (In Real Life) ne l’a fait qu’en 2016, par exemple.

Le réseau social axé sur le streaming a battu des records l’année dernière. Nous allons connaître les raisons de son succès, son fonctionnement, et quelques astuces pour en profiter.

La liste « Ne pas interdire » était plutôt une liste de ne pas interdire cette chaîne pour des raisons très précisesDe cette façon, les administrateurs qui ont travaillé sur les plaintes de chaîne savaient que cette chaîne ou ce créateur était autorisé à faire certaines choses, expliquent-ils dans l’article.

Malgré l’âge de la liste, Cette fuite montre clairement que Twitch traite les créateurs différemment depuis des années., en fonction de sa renommée et de sa popularité. Ce n’est qu’ainsi qu’il est expliqué qu’il existe des streamers avec 5 bans consécutifs qui continuent de diffuser, tandis que d’autres avec un seul disparaissent.