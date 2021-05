Une fuite de complot d’un nouveau film passionnant Avenger pourrait avoir de gros spoilers – .

Thor: Love and Thunder sera le quatrième opus de la franchise Thor, étendant la série au-delà de la plupart des trilogies qui ont été établies jusqu’à présent dans le MCU. Seuls Avengers est allé à un quatrième épisode avec Fin du jeu, et la franchise devrait offrir des croisements épiques supplémentaires à l’avenir. Le Spider-Man du MCU est également susceptible de continuer au-delà de No Way Home, selon les rapports. Mais Chris Hemsworth est sur le point de faire quelque chose que les autres acteurs emblématiques des Avengers n’ont pas réussi. Il est sur le titre de son quatrième film, qui pourrait très bien être son dernier.

Chris Evans et Robert Downey Jr. ont pris leur retraite de leurs rôles emblématiques et le MCU est prêt à les remplacer. Nous avons déjà un nouveau Captain America, et Ironheart sera le successeur évident d’Iron Man. Thor 4 racontera l’histoire de la façon dont Jane Foster (Natalie Portman) devient Mighty Thor, ce qui semble impliquer que Thor de Hemsworth pourrait disparaître.

Ce sont toutes des spéculations basées sur ce que Marvel a annoncé jusqu’à présent à propos du film, cependant. Quoi que Marvel fasse avec ce super-héros bien-aimé dans Thor 4, nous savons au moins que le film est entre de bonnes mains. Le même Taika Waititi qui a dirigé Ragnarok est en charge de Love and Thunder, nous en attendons donc beaucoup. Et bien que nous devions attendre une autre année pour voir en quoi consiste Thor 4 et comment il s’intègre dans le grand schéma des choses, nous avons déjà une fuite possible qui détaille l’intrigue présumée du film. Attention, des spoilers massifs pourraient vous attendre alors arrêtez de lire maintenant si vous voulez que le film soit une surprise.

Une personne qui semble être un employé mécontent de Marvel a pris 4chan pour gâcher l’intrigue du film. «On m’a dit que j’aurais un rôle permanent dans Marvel Studios, mais ils ont décidé de révoquer mon contrat si f *** em. J’ai travaillé à plein temps sur ce film en tant que Key PA », a écrit la personne. Il ou elle a ensuite publié ce qui pourrait être certains des détails clés de l’intrigue de Thor: Love and Thunder.

La fuite suit ci-dessous comme publiée sur 4chan – nous n’avons ajouté que les noms des acteurs jouant chaque personnage pour plus de clarté:

1. Gorr le dieu boucher [Christian Bale] tue Korg [Taika Waititi] et pas mal d’Asgardiens (sur Terre). Valkyrie [Tessa Thompson] est gravement blessé et n’est plus revu avant la fin du film. Gorr part quand il découvre que Thor n’est plus sur la planète. 2. Je suis également à peu près sûr que Gorr tue le Zeus de Russell Crow ou nous devons présumer qu’il est mort. 3. Le début du film montre Gorr tuant Thor (nous découvrons alors qu’il est un Thor alternatif d’un autre univers). Mjolnir s’enfuit alors dans un trou de ver et Gorr le suit. Le multivers est également un gros problème dans ce film. 4. Quelques dieux grecs survivants font équipe avec Thor pour combattre Gorr qui les bat tous facilement. Ce sont des dieux mineurs. Hercules est mentionné mais pas avec cet équipage. Thor est sauvé par le [Guardians of the Galaxy] avec Jane [Natalie Portman] portant Mjolnir et [having] toute la puissance du MV Thor. Je n’ai littéralement aucune idée de comment elle passe de la Terre à être avec le GOTG. Gorr blesse Star Lord [Chris Pratt] (pas mal mais il est assommé). 5. Sif [Jaimie Alexander] se sacrifie pour Jane quand les deux se battent contre Gorr. 6. Il y a une scène de combat avec Thor et Hercule parce qu’ils sont tous les deux très enfantins à propos de quelque chose. C’est plus comique que dramatique. Drax [Dave Bautista] parie sur Hercules pendant que Rocket [Bradley Cooper] parie sur Thor. 7. Thor, Jane Thor, Hercules et Valkyrie combattent tous Gorr. Il perd puis s’enfuit. Je suppose qu’il reviendra. 8. Thor décide de rester avec son peuple sur Terre et invite les dieux grecs survivants à vivre avec eux également. Jane reste avec Thor mais Valkyrie reste reine.

Comme pour les autres fuites de Marvel, il n’y a aucun moyen de savoir si l’un des détails ci-dessus est exact, alors gérez-les en conséquence. Étant donné que No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness exploreront le multivers, il est logique de voir le même thème général apparaître dans Thor 4.

L'acteur primé aux Oscars Christian Bale rejoindra le casting de Thor: Love and Thunder en tant que méchant Gorr the God Butcher. Dans les salles le 6 mai 2022.

Nous savons déjà que Christian Bale jouera le méchant principal du film, et Gorr pourrait s’avérer être un grand personnage récurrent dans le MCU, en supposant que Marvel envisage de l’utiliser pour plus d’un film. Nous avons également vu de nombreux rapports sur le casting de Love and Thunder, suggérant que Russell Crowe jouera Zeus dans le film et que les Gardiens apparaîtront également, ce qui a beaucoup de sens. Sans parler de tous les autres camées fous dont on parle pour le film.

Thor: Love and Thunder sortira le 6 mai, selon le calendrier de sortie actuel de la phase 4 de Marvel.

