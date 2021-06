Une fuite de dernière minute détaille les principales nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 – .

Apple dévoilera lundi les prochaines mises à jour majeures du système d’exploitation pour tous ses appareils. L’iPhone, l’iPad, la télévision, le Mac et la montre bénéficient tous de nouvelles fonctionnalités logicielles, et Apple consacrera beaucoup de temps lors de la conférence principale de la WWDC 2021 aux nouveautés qu’elle a prévues pour l’année suivante. Certaines de ces mises à jour seront plus importantes que d’autres, selon plusieurs fuites. Un rapport plus récent indique que les « grandes mises à jour » d’Apple pour les versions du système d’exploitation de cette année tournent autour d’iMessage, de la santé, de Safari et d’Apple Maps. Il s’agit d’applications et de services qui fonctionnent sur tous les produits matériels d’Apple.

Cela dit, iOS 15 sera l’annonce la plus attendue de la WWDC 2021, et une fuite de dernière minute révèle plus de détails sur les plans d’Apple pour l’avenir immédiat de l’iPhone.

Après avoir rendu compte des prétendues fonctionnalités d’iOS 15 il y a quelques semaines, Bloomberg est de retour avec plus de détails sur certains des changements clés dans la prochaine mise à jour du système d’exploitation pour l’iPhone.

La confidentialité verra une autre mise à jour importante lors de l’édition de la WWDC de cette année, à la suite des améliorations considérables de la confidentialité introduites il y a un an. iOS 14 a introduit les étiquettes de confidentialité des applications qui indiquent aux utilisateurs les informations personnelles collectées par les applications. Plus important encore, Apple oblige désormais les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs sur les appareils exécutant iOS 14.5 (et iPadOS 14.5) ou une version ultérieure. Selon Bloomberg, iOS 15 lancera un nouveau panneau de contrôle qui fournira “des détails détaillés sur les données collectées par chaque application tierce installée sur l’appareil d’un utilisateur”. Cela ressemble au nouveau tableau de bord de confidentialité d’Android 12, qui informe les utilisateurs sur les applications qui ont récemment accédé aux données de localisation, de caméra et de microphone.

Les utilisateurs pourront également définir un statut sur iPhone dans iOS 15, qui dictera la manière dont les notifications sont envoyées. Vous pourrez définir les modes conduite, sommeil, travail et ne pas déranger. Les notifications se comporteront en fonction de l’état. De plus, la mise à jour inclura de nouvelles options de réponse automatique et un nouveau design pour les bannières de notification entrantes en haut de l’écran.

L’application iMessages devrait également bénéficier d’améliorations, note le rapport. Apple veut que son application de messagerie soit en concurrence avec WhatsApp et Messenger de Facebook, a déclaré Bloomberg, une affirmation qu’il avait déjà faite. On ne sait pas quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Messages.

Ces nouvelles fonctionnalités iOS 15 seront également incluses dans iPadOS 15. L’iPad OS obtiendra également un nouvel écran d’accueil qui prendra en charge les widgets. Apple dévoilera soi-disant un nouveau système multitâche pour faire fonctionner plusieurs applications en même temps.

Un écran de verrouillage remanié pour iPhone et iPad serait en préparation, mais les modifications pourraient avoir été repoussées à iOS 16.

Le rapport note que les autres mises à jour du système d’exploitation seront moins importantes qu’iOS 15. L’Apple Watch bénéficiera de nouvelles améliorations en matière de suivi de la santé et d’interface.

Le discours d’ouverture de la WWDC 2021 d’Apple est diffusé en ligne à 10 h 00 HAP (13 h 00 HNE).

