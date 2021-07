Une fuite de dernière minute sur le Huawei P50 Pro taquine un système de caméra quad costaud

in

TL;DR

Les détails présumés du modèle Huawei P50 Pro 4G ont été divulgués. Le téléphone contiendra apparemment le SoC Kirin 9000, un réseau de quatre caméras arrière et une charge sans fil de 50 W. Huawei devrait lancer la série P50 en Chine le 29 juillet.

La série Huawei P50 verra un lancement officiel en Chine demain. Mais avant le début de l’événement, une nouvelle fuite a apparemment révélé la fiche technique complète du modèle 4G Pro.

Les détails recueillis par MySmartPrice du pronostiqueur Ishan Agarwal ont laissé très peu à l’imagination. Notamment, le Huawei P50 Pro devrait être l’enfant du milieu de la liste de la série P50, se plaçant au-dessus du P50 standard mais en dessous du P50 Pro Plus.

Le téléphone pourrait également être assez compact, avec des dimensions de 158,8 mm x 72,8 mm x 8,5 mm. Ce corps comprendrait un indice de protection IP68, des haut-parleurs stéréo et un port USB-C. Dans cette coque se trouve un OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, une gradation PWM haute fréquence et une résolution de 2 700 x 1 228. Cela devrait donner au téléphone une densité de pixels d’environ 450 PPI.

Spécifications de l’appareil photo Huawei P50 Pro 4G

Des fuites antérieures suggèrent que le Huawei P50 Pro comportera une découpe de caméra montée au centre avec un vivaneau de 13MP. Il n’y a aucun mot sur le capteur IR qui a alimenté la technologie de déverrouillage facial sur le P40 Pro.

Les spécifications de la caméra arrière inclinée incluent un tireur principal de 50MP avec ouverture f/1.8 et OIS, un capteur ToF de 40MP et une caméra ultra-large de 13MP. Un quatrième appareil photo comprendra également un capteur 64MP avec un objectif zoom optique 3,5x. Apparemment, ce jeu de tir contient également OIS et convient au zoom numérique 100x. Dans l’ensemble, l’offre de l’appareil photo du P50 Pro ressemble à un ensemble assez impressionnant sur le papier.

Notre verdict: Test du Huawei P40 Pro : Raffinement bien fait

Mais qu’en est-il de la puissance du téléphone ? En interne, le Huawei P50 Pro 4G utilise apparemment le SoC HiSilicon Kirin 9000 associé à 8 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Le téléphone peut également utiliser les cartes d’extension NM de Huawei.

Enfin, l’alimentation serait fournie par une batterie de 4 360 mAh. Bien que le P50 Pro verra apparemment une légère augmentation de la capacité de la batterie par rapport au P40 Pro, il pourrait être contesté par le taux de rafraîchissement plus élevé de l’écran. Dans tous les cas, les recharges devraient être beaucoup plus rapides. Le P50 Pro prendra apparemment en charge les vitesses de charge sans fil de 66 W et 50 W.

Attendez-vous à ce que Huawei détaille plus en détail ses trois appareils de la série P50 lors du lancement de demain. D’ici là, faites-nous savoir ce que vous pensez des rumeurs concernant les spécifications du Huawei P50 Pro dans les commentaires ci-dessous.