Une fuite de gaz à la station d’épuration du Gujarat rend 15 personnes inconscientes

L’incident s’est produit dans une usine de traitement d’eau d’une capacité de 16 MLD du Département de l’approvisionnement en eau de l’État, située à la périphérie du village de Pariej sur la route nationale Kheda-Tarapur, a déclaré un responsable.

Au moins 15 personnes, dont des enfants, ont perdu connaissance après avoir inhalé du chlore gazeux qui s’est échappé d’une bouteille dans les locaux d’une usine de traitement d’eau à Matar taluka, dans le district de Kheda, dans le Gujarat, a annoncé vendredi un responsable. Les personnes touchées, qui vivaient à proximité de l’usine, ont été admises dans un hôpital de la ville de Tarapur et étaient hors de danger, a déclaré le pompier Dixit Patel des pompiers de la ville de Nadiad. Les pompiers ont maîtrisé la fuite en pulvérisant de l’eau sur la bouteille pendant plus d’une heure, a-t-il déclaré. L’incident s’est produit dans une usine de traitement d’eau d’une capacité de 16 MLD du Département de l’approvisionnement en eau de l’État, située à la périphérie du village de Pariej sur la route nationale Kheda-Tarapur, a déclaré un responsable.

Sept femmes, trois enfants et cinq hommes ont été référés à un hôpital de la ville de Tarapur lorsqu’ils sont tombés inconscients après avoir inhalé du chlore, a déclaré Pravin Bhagat, responsable des recettes de Matar taluka. Le chlore est utilisé pour purifier l’eau. Selon des témoins oculaires, une bouteille contenant du chlore gisait dans une pièce de l’usine depuis plus de 10 ans et elle a soudainement commencé à fuir dans l’après-midi, a déclaré le pompier.

« Avant d’arriver, les personnes de service ont utilisé une machine JCB et ont jeté la bouteille dans un ponceau afin que le chlore se dilue dans l’eau courante sans affecter les gens », a déclaré Patel. Bien que les pompiers aient pulvérisé de l’eau sur le cylindre jusqu’à ce qu’il se vide, la fuite initiale dans l’air a touché certaines personnes vivant à proximité de l’usine, a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.