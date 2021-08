Une fuite de GoPro Hero 10 révèle une nouvelle caméra et une mise à niveau du processeur

Près d’un an après le lancement de GoPro Hero 9 Black, une fuite majeure révèle les mises à niveau et améliorations prévues pour la prochaine version de la caméra d’action emblématique de GoPro, la Hero 10 Black.

Un rapport de Roland Quandt et WinFuture révèle que Hero 10 obtiendra un meilleur capteur, un nouveau processeur et une stabilisation vidéo améliorée.

Vidéo 5.3K/60fps, images fixes 23MP

GoPro équipe la caméra d’action Hero 10 d’une caméra plus grande de 23 MP, contre 20 MP pour la Hero 9, pour permettre des photos haute résolution. Le capteur sera capable d’enregistrer des vidéos en 5.3K à 60fps et 4K à 120fps, ce qui est encore une fois une amélioration significative par rapport aux fréquences d’images offertes par le Hero 9.

Pendant ce temps, les vidéos 4K peuvent être enregistrées jusqu’à 120 ips. Et pour créer des vidéos au ralenti en très haute résolution, Hero 10 prendra en charge une résolution de 2,7K à 240 ips.

Processeur GP2, HyperSmooth 4.0

Les performances de la caméra sont améliorées à l’aide du nouveau processeur GP2. Dans le même temps, le Hero 10 sera livré avec l’HyperSmooth 4.0 amélioré qui s’appuie sur les versions précédentes de la technologie de stabilisation vidéo et devrait être en mesure d’offrir une “stabilisation de type cardan”, selon les documents marketing GoPro divulgués.

La qualité de la diffusion en direct reste la même à 1080p, et il semblerait qu’aucune amélioration ne soit apportée à la technologie TimeWarp 3.0 qui ajoute plus d’accélération et de contrôle sur les vidéos en accéléré. Les autres fonctionnalités conservées incluent l’étanchéité jusqu’à 10 mètres ou 33 pieds et la prise en charge des photos RAW, SuperPhoto, HDR et du mode webcam.

En ce qui concerne l’apparence physique de la caméra, le seul changement externe visible dans la GoPro Hero 10 Black est le passage au lettrage bleu sur le boîtier avant.

Maintenant, Quandt et WinFuture n’ont pas révélé combien coûtera Hero 10 Black, ni quand il pourrait voir un lancement officiel. Mais si les modèles de lancement de Hero 8 Black et Hero 9 Black sont à suivre, nous pouvons nous attendre à ce que GoPro annonce un successeur à sa gamme de caméras d’action puissantes, compactes et fiables en septembre.

