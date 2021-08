Une fuite de l’iPhone 13 indique que les nouveaux téléphones d’Apple subissent une augmentation de prix

Les iPhones sont connus pour être parmi les smartphones les plus chers du marché, mais ce n’est pas exactement le cas. Les énormes économies d’échelle d’Apple ont permis à l’entreprise d’offrir des prix iPhone compétitifs ces dernières années. Les concurrents d’Android ont proposé des produits phares plus chers qui correspondent ou même dépassent les prix de l’iPhone. L’iPhone 12, à partir de 829 $ avant tout échange ou accord de transporteur, en est le meilleur exemple. C’est l’iPhone le plus vendu de la gamme Apple et il est moins cher que les produits phares Android comparables. Mais le prix de l’iPhone 13 pourrait connaître une hausse cette année, selon une nouvelle fuite.

Lorsque Apple a annoncé le prix de l’iPhone 12 l’année dernière, la société a déclaré qu’il avait commencé à 799 $. Le chiffre comprend une offre spéciale de 30 $ pour les opérateurs disponibles auprès des principaux opérateurs mobiles américains. Mais même le prix total de 829 $ est une offre incroyable compte tenu de ce que vous obtenez pour votre argent. L’iPhone 12 dispose du même matériel de base que tous les modèles iPhone 12 Pro les plus chers.

Contrairement à son prédécesseur, l’iPhone 13 est également doté d’un écran OLED, une première pour le modèle le plus populaire de la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple. L’iPhone 13 s’alignera probablement sur l’iPhone 12 en termes de popularité auprès des consommateurs. Le combiné sera presque identique à son prédécesseur en ce qui concerne la conception. Il aura une encoche plus petite, une batterie plus grosse et une caméra arrière améliorée. Sous le capot, un nouveau processeur A15 Bionic offrira des performances encore meilleures.

La hausse des prix de l’iPhone 13 expliquée

Malgré les similitudes entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12, Apple pourrait ne pas maintenir la structure tarifaire de l’année dernière. C’est en fait une tactique du playbook de lancement de l’iPhone qu’Apple a utilisé plusieurs fois auparavant. Les appareils plus récents conserveraient le prix de l’année dernière tout en offrant un matériel et des performances considérablement améliorés.

Selon Digitimes (via MacRumors), la hausse des coûts de production du composant clé de l’iPhone, le processeur de la série A, pourrait entraîner une hausse des prix.

TSMC augmenterait les coûts de production des puces, ce qui aura un impact sur plusieurs clients. La société aurait déjà notifié ses clients. Les prix augmenteraient de 20 % en janvier 2022 et couvriraient également les commandes qui devraient être exécutées en décembre. Apple est le plus gros client de TSMC et ses puces seront également apparemment affectées.

Pour les technologies avancées de traitement sub-7 nm de TSMC, les cotations augmenteront de 3 à 10 %, ont indiqué les sources. Apple, le plus gros client de TSMC avec ses commandes représentant plus de 20 % du chiffre d’affaires total des plaquettes de la fonderie, connaîtra une hausse des prix de 3 à 5 %, ont indiqué les sources.

D’autres raisons de s’inquiéter

Apple envisagerait une hausse des prix de la série iPhone 13 pour “atténuer l’impact de la hausse des coûts sur leur rentabilité”.

Apple est susceptible de fixer des prix plus élevés pour son prochain iPhone et d’autres séries, selon des sources du marché. Plusieurs fournisseurs de marques d’ordinateurs portables, qui ont augmenté leurs prix de 5 à 10 % jusqu’à présent cette année, continuent d’explorer des moyens d’atténuer l’impact de la hausse des coûts sur leur rentabilité.

Des rapports précédents indiquaient qu’Apple s’était donné beaucoup de mal pour s’assurer que la date de sortie de l’iPhone 13 ne connaîtrait aucun retard cette année. Cela inclut la sécurisation de suffisamment de puces A15 de TSMC. Le fabricant de puces taïwanais priorise les commandes pour Apple, selon d’autres rapports. Enfin, des rumeurs disent qu’Apple vise à fabriquer 100 millions d’unités d’iPhone 13 au second semestre 2021.

Que les rapports de Digitimes soient exacts ou non, il y avait toujours des inquiétudes que les prix pourraient augmenter pour divers produits cette année. On parle de plus en plus d’inflation et de la hausse des coûts d’expédition des marchandises dans le monde. Ces facteurs pourraient avoir un impact direct sur les fournisseurs d’iPhone comme TSMC et entraîner des hausses de prix, même pour l’iPhone 13.