Une fuite de l’iPhone 14 indique que des problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient forcer Apple à apporter d’énormes changements

Le partenaire de fabrication de longue date d’Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), serait confronté à certains problèmes alors qu’il tente de passer à un processus de fabrication en 3 nm. Ainsi, alors que certaines rumeurs indiquaient que l’iPhone 14 serait doté de puces fabriquées avec un processus de 3 nm, il semble maintenant que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max comporteront une puce de 5 nm. Cela pourrait-il même affecter la date de sortie de l’iPhone 14 ?

Comment cela affecte la date de sortie de l’iPhone 14

Cette évolution mérite d’être soulignée car un procédé en 3 nm permettrait à Apple de sortir des appareils plus puissants et moins gourmands en énergie. En effet, les produits plus économes en énergie sont une caractéristique des appareils Apple depuis des années à ce stade.

Les luttes auxquelles est confronté TSMC ont été mises en lumière pour la première fois par The Information cette semaine :

Le résultat des luttes de TSMC est que le processeur de l’iPhone sera bloqué sur le même processus de fabrication de puces pendant trois années consécutives, y compris l’année prochaine, pour la première fois de son histoire, selon une analyse de The Information of Apple. Cela pourrait à son tour amener certains clients à reporter la mise à niveau de leurs appareils d’un an et donner aux concurrents d’Apple un peu plus de temps pour rattraper leur retard.

Bien que cela puisse certainement donner aux appareils concurrents plus de temps pour rattraper leur retard, je ne peux pas imaginer que cela ait un impact perceptible sur la mise à niveau des utilisateurs. La réalité est que la plupart des consommateurs d’iPhone ne font pas attention aux détails techniques des nouveaux processeurs Apple. En fin de compte, la plupart des développeurs d’iPhone se contentent de savoir que leur nouvel appareil sera ultra rapide avec une autonomie impressionnante. Donc, même si le rapport de The Information s’avère exact, il y a tout lieu de croire que le processeur A16 de l’iPhone 14 sera une belle mise à niveau par rapport à l’A15.

Le rapport complet, qui vaut la peine d’être lu, se penche également sur l’étroite relation de travail qu’entretiennent Apple et TSMC. Le niveau de collaboration entre les ingénieurs de l’entreprise est particulièrement intéressant pour faire passer les performances d’Ax au niveau supérieur.

Spécifications rumeurs de l’iPhone 14 Pro Max

Mis à part le processeur de l’iPhone 14, d’autres rumeurs concernant l’iPhone 14 ont émergé ces dernières semaines. Plus particulièrement, la rumeur veut que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max élimineront complètement l’encoche. À sa place, il y aura un appareil photo perforé pour les selfies. Apple aurait placé des capteurs Face ID sous l’écran. Le résultat sera un iPhone avec un tout nouveau look and feel.

Une autre conception notable implique la suppression de la bosse de la caméra. La bosse de l’appareil photo à l’arrière de l’iPhone n’est pas si grave. Pourtant, si Apple peut faire en sorte que l’arrière de l’appareil soit affleurant, ce serait un changement bienvenu.

Nous avons également vu des rapports selon lesquels les boutons de volume de l’iPhone 14 seront différents. Plus précisément, les boutons de volume seront circulaires.

Les rendus de ce à quoi peut ressembler l’iPhone 14 Pro Max peuvent être vus ci-dessous :

Les rendus de l’iPhone 14 ont été divulgués par Front Page Tech. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Enfin, nous pouvons nous attendre à une énorme progression des performances de l’appareil photo sur l’iPhone 14. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo a déclaré il y a quelques mois que l’iPhone de nouvelle génération d’Apple « élèvera la photographie d’appareil photo sur téléphone portable à un nouveau niveau » grâce à un Capteur 48 mégapixels à l’arrière.