Une fuite de l’iPhone 14 pointe vers le corps en titane de l’iPhone 2022 d’Apple

Nous sommes à moins de deux mois de la révélation de l’iPhone 13. Tous les signes indiquent que l’iPhone 13 sera lancé à temps après que la pandémie ait forcé Apple à retarder l’iPhone 12. Une chose que la pandémie n’a pas pu arrêter était le moulin à rumeurs. . Il n’y a pas grand-chose que nous ne sachions pas sur la série iPhone 13 à ce stade. Sur la base des nombreuses fuites, nous savons que les encoches seront plus petites, les batteries seront plus grosses et les bosses de la caméra seront plus larges. En fait, avec si peu de secrets sur l’iPhone 13 à gâcher, des sources ont commencé à divulguer les détails de l’iPhone 14.

Dans une note récente (pointe du chapeau IT Home), les analystes de JPMorgan Chase ont affirmé qu’Apple sortira l’iPhone 14 au cours du second semestre 2022. Chaque iPhone phare a été lancé au cours du second semestre de la dernière décennie, donc cela ne serait pas t être une grande surprise. Ce qui est surprenant, c’est que le rapport suggère que les modèles iPhone 14 Pro seront les premiers à comporter des corps en titane.

Alors que les modèles d’iPhone 14 moins chers continueront d’utiliser des alliages d’aluminium et des cadres en acier inoxydable, au moins un modèle d’iPhone 14 Pro pourrait comporter un alliage de titane qui sera fourni par Foxconn. Comme l’explique ., les alliages de titane sont plus résistants que l’acier inoxydable, ce qui permet aux fabricants d’utiliser moins de métal. Cela pourrait rendre l’iPhone 14 Pro plus léger que les modèles précédents.

Une fuite de l’iPhone 14 pointe vers les smartphones en titane

Ce n’est pas la première fois que des fuites pointent vers un iPhone en titane. En janvier, l’USPTO a accordé à Apple un brevet qui impliquait de donner une finition semi-brillante à une surface en titane. Le titane a normalement une finition mate, Apple devrait donc trouver un moyen de le rendre plus esthétique. Apple utilisera “une combinaison d’un processus de gravure et de sablage tout en anodisant la partie en titane”.

Nous sommes suffisamment éloignés du lancement de l’iPhone 14 pour que les plans de l’entreprise puissent changer. Cela dit, Apple fabrique déjà des modèles Apple Watch avec des boîtiers en titane. Nous devrons attendre et voir.

