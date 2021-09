Une fuite de Nintendo Direct News appelée Spoilers par des fans mécontents

Alerte spoiler : c’est Mario. Photo : Drew Angerer (.)

Quelques heures avant le Nintendo Direct de jeudi, des annonces ont fuité. Kotaku, et d’autres sites de jeux, ont inévitablement publié les nouvelles pertinentes. C’était prévu, mais le refoulement en ligne ne l’était pas. Certains fans étaient mécontents. Dans le passé, ces fuites étaient appelées nouvelles de dernière heure. En 2021, ce sont des spoilers, du moins selon certains fans inconditionnels.

Sur Twitter, par exemple, un site de fans de Nintendo a retiré son tweet avec le titre et l’image du jeu divulgué après avoir été appelé. Même après la fin du Nintendo Direct, certains utilisateurs de Twitter mettaient des avertissements de type spoiler par courtoisie pour ceux qui n’avaient pas encore regardé la présentation. La culture du spoil est arrivée pour les publicités. En quelque sorte.

Un spoiler est généralement une information qui pourrait gâcher votre plaisir d’un film, d’un livre, d’une émission de télévision ou d’un jeu vidéo. La culture du spoil est née d’une plus grande sensibilité en réaction à la manière dont l’information circule à travers les médias sociaux et Internet. Dans la vraie vie, quelqu’un doit vous dire directement un spoil, mais en ligne, vous pourriez vérifier les scores de baseball et tomber par inadvertance sur un. La portée de la culture du spoil s’étend désormais bien au-delà des films et des livres, et enfonce maintenant ses griffes dans le marketing. Compte tenu de la part des jeux vidéo dans la culture du battage médiatique, cela semble inévitable, mais cela ne veut pas dire que c’est juste.

La culture du spoil est depuis longtemps liée au marketing depuis le début. En 1960, Alfred Hitchcock en a été le pionnier tout en faisant la promotion de Psycho. Il a averti le public de s’abstenir de ruiner les rebondissements de l’intrigue du film, et les cinémas ont dû émettre une politique de « pas d’admission tardive ». L’alerte spoiler était née. Avance rapide jusqu’au milieu des années 2000, la culture moderne des spoilers est arrivée à maturité avec des émissions comme Lost et l’essor des médias sociaux. Twitter et Facebook sont devenus des champs de mines spoilers où vous pourriez accidentellement apprendre des choses simplement en faisant défiler votre flux.

Jusqu’à présent, la culture des spoilers dans les jeux vidéo était largement dirigée vers les points de l’intrigue, qu’ils soient révélés dans des bandes-annonces ou dans des critiques. Ce qui s’est passé jeudi était différent. C’est la culture des spoilers appliquée au marketing, et ce qui est gâché n’est pas un rebondissement, mais la simple existence du jeu. C’est l’idée que Nintendo devrait faire l’annonce comme prévu et ne pas être récupéré. C’est certainement un argument sensé, c’est-à-dire si vous travaillez pour Nintendo.

Les réactions d’hier sont tombées dans différents camps : ceux qui ne se souciaient pas de la façon dont ils entendaient la nouvelle, ceux qui voulaient vraiment faire l’expérience du Nintendo Direct et ceux qui “manquaient les surprises”. Apprendre l’existence d’une fuite est toujours une surprise, alors il serait peut-être préférable de dire que ces personnes manquent les surprises orchestrées. Quant aux deux premiers, je trouve la réaction de ceux qui voulaient vivre les Nintendo Directs comme un événement des plus intéressantes.

Sous l’ancien président Satoru Iwata, Nintendo a lancé les Directs comme un moyen de parler directement au consommateur. Ce faisant, l’entreprise évite non seulement la presse, mais aussi les médias publicitaires traditionnels comme la télévision. Nintendo diffuse toujours des publicités à la télévision, mais il n’a pas la possibilité de parler directement aux clients pendant quarante minutes à la fois. Et, pendant ce temps, Nintendo contrôle complètement le message à un degré plus élevé que les événements en personne, où les choses peuvent mal jouer dans la pièce, comme elles l’ont fait avec la conférence de presse désastreuse de Nintendo à l’E3 2008.

Nintendo sait ce qu’il fait. Les directs sont bien faits, informatifs et intéressants. L’image de marque et la présentation sont toutes au point, mais ce qui sépare les directs d’une autre campagne publicitaire élégante, c’est que les gens ont un investissement émotionnel dans Nintendo. Ainsi, regarder un Nintendo Direct ne consiste pas simplement à absorber un communiqué de presse en direct, mais un moyen pour les fans de se connecter aux jeux et au matériel de l’entreprise ainsi qu’à la culture environnante. Ce qui fait que les gens anticipent ces présentations, c’est que Nintendo a l’habitude de faire des annonces.

Puisque Nintendo fait l’actualité et que les directs sont divertissants, les gens les regardent et la presse les couvre. Mais divertir est différent du divertissement, et le reportage est différent du gâchis.