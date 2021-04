Une fuite de ransomware Apple corrobore les fonctionnalités du MacBook Pro 2021: HDMI, MagSafe, emplacement pour carte SD

Un groupe de hackers appelé REvil est actuellement en train de faire chanter le fournisseur Apple Quanta pour environ 50 millions de dollars. Le groupe prétend avoir des milliers de fichiers divulgués contenant des informations sur les produits Apple à venir.

. a jeté un œil à certains des fichiers déjà publiés. Les documents incluent les spécifications techniques du prochain Apple Silicon MacBook Pro d’Apple, avec les noms de code J314 et J316. Ces spécifications corroborent les rapports précédents selon lesquels le nouveau MacBook Pro comportera MagSafe, HDMI et un emplacement pour carte SD.

Dès janvier, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le MacBook Pro 2021 comporterait des ports d’E / S tels que HDMI, un emplacement pour carte SD, et ramènerait également MagSafe pour une charge magnétique. Les documents divulgués le confirment.

REvil menace de publier plus de documents chaque jour que Quanta ne paie pas. Jusqu’à présent, les fuites n’incluent rien d’aussi significatif que l’imagerie du produit ou les schémas de conception. Les documents publiés vus par . sont profondément techniques, y compris les spécifications de tension d’alimentation et d’autres détails concrets.

Les documents en question font référence à des appareils portant les noms de code «J314» et «J316», datés de mars 2021 pour l’étape prototype du test de validation technique. Comme indiqué par Bloomberg en janvier, ces noms de code représentent les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Sur la base des schémas de la carte mère principale du modèle 16 pouces, les spécifications confirment l’existence d’un port HDMI, d’une carte SD et de MagSafe pour le chargement.

Nous avons également repéré des références à des modèles «J374» et «J375» non signalés auparavant. Sur la base d’autres découvertes de ., nous pensons qu’il s’agit de nouveaux minis Mac, probablement dotés de la puce Apple Silicon M1X de nouvelle génération. Ceux-ci offriraient des performances plus élevées et sont conçus pour remplacer les minis Mac Intel restants de la gamme.

Bien sûr, nous garderons un œil sur les fuites de REvil au cours des prochains jours pour voir si quelque chose d’autre se présente.

