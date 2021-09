Une fuite de script découverte dans le jeu Star Wars de Quantic Dream

Image : LucasFilm

INT. APPARTEMENTS PILOTES X-WING – JOUR

ALEX, un pilote de X-wing, vient de sortir de la douche. Son fond nu est visible à tout moment. Il voit son droïde, VD-69, ranger les boîtes de pizza de la nuit dernière.

ALEX

Je pensais juste, VD, au fait que le racisme n’est pas génial du tout. Parfois, je pense que le racisme, en fait, est vraiment mauvais.

VD-69

Est-ce vrai, monsieur ? Eh bien monsieur, je pense que c’est le genre de sagesse que le Haut Conseil Rebelle a besoin d’entendre monsieur. Puis-je vous sécher les fesses, monsieur ?

[HERE THE PLAYER CAN CHOOSE TO ENGAGE WITH BOTTOM DRYING MINIGAME. BY TILTING THE PS5 CONTROLLER TO THE LEFT AND RIGHT, THE TOWEL WILL RUB BACK AND FORTH ACROSS XANDER’S BOTTOM. HE HAS A BARE BOTTOM]

EXT. SURFACE DE LA PLANÈTE ALI-EN – JOUR

ALISON, qui est noire, court à travers le désert de sable, poursuivie par quelque chose d’invisible. Elle jappe d’une manière distinguée, avant de trébucher sur une brindille et de tomber la tête la première dans le sable. Nous levons les yeux pour voir ce qui la poursuivait : c’est un TRIANGLE SPATIAL sensible.

TRIANGLE ESPACE

Arrêtez-vous au nom du droit de l’espace !

ALISON

Tu dis ça seulement parce que je suis noir.

TRIANGLE ESPACE

Je ne me laisserai pas berner par vos jeux d’esprit intelligents. Vous devez m’accompagner à la prison spatiale.

Alison dit quelque chose qu’une femme dirait [someone please find out], puis est arrêté.

[HERE THE PLAYER ENGAGES WITH A MINIGAME IN WHICH THEY MUST PLACE THE CONTROLLER ON A FLAT SURFACE AND GENTLE BLOW ON IT UNTIL ALISON ARRIVES IN SPACE PRISON]

INT. PRISON DE L’ESPACE – JOUR

TRIANGLE ESPACE

Vous devez rester dans cette cellule pour le reste de la Journée Spatiale. Maintenant, je vais mettre cette clé hors de votre portée sur ce crochet ici, et j’espère que vous n’êtes pas l’un de ces Jedis dont vous entendez tant parler. Je serai de retour après le dîner de l’espace.

[THE PLAYER ENGAGES IN THE FIRST FORCE-GAME, WHICH TRIGGERS THE KEY TURNING MINIGAME, WHERE EACH ANALOG STICK MUST BE ROTATED IN OPPOSITE DIRECTIONS THE LEFT AT ONE AND A HALF TIMES THE SPEED OF THE RIGHT]

Alison s’échappe de la cellule et de la musique disco funky joue.

EXT. UN BACKLOT STUDIO – NUIT

DAVID CAGE se promène nonchalamment dans le parking pendant qu’un Star Wars est filmé à proximité. Il regarde la caméra, un regard complice de sagesse dans les yeux.

INT. APPARTEMENTS PILOTES X-WING – NUIT

Alex joue de sa guitare, tandis que VD-69 regarde avec une admiration modérée.

[GUITAR MINIGAME IN WHICH XANDER PLAYS TUNE BY PRESSING CONTROLLER BUTTONS IN TIME WITH THEIR APPEARING ON A TRACK ON SCREEN (I HAVE JUST THOUGHT OF THIS IDEA JUST NOW). IF COMPLETED SUCCESSFULLY, VD-69 FALLS IN UNREQUITED LOVE WITH XANDER.]

ALEX

Je suis triste parce que ma fille est décédée récemment.

VD-69

Allons-nous assister à une salle de concert, monsieur ?

[PLAYER PLAYS MINIGAME IN WHICH BY MANIPULATING SHOULDER BUTTONS AND ANALOG STICKS AT THE SAME TIME, THEY CAN CAUSE XANDER TO NOD IN AGREEMENT]

ÉCRAN PARTAGÉ – INT. SALLE DE MUSIQUE LIVE – NUIT / EXT. PLANÈTE ALI-EN CANTINA

Alex et Alison ont tous les deux l’air tristes, car malgré tout, le racisme et la mort arrivent encore à certaines personnes. Alison sort ses seins.

[PLAYER PLAYS MINIGAME WHERE THEY PUT THEIR CONTROLLER DOWN AND TURN OFF THEIR TV]