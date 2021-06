Une fuite de Windows 11 révèle des similitudes avec la conception de Windows 10X

TL;DR

Une version quasi finale de Windows 11 a fuité en ligne. Le système d’exploitation propose une multitude de modifications de conception apparemment tirées de Windows 10X. Microsoft lancera officiellement le système d’exploitation le 24 juin.

Après beaucoup d’astuces et de taquineries, le prochain système d’exploitation de Microsoft est enfin sorti du sac. Un ensemble de fuites publiées sur le site chinois Baidu (via The Verge) a apparemment confirmé le titre de Windows 11. Maintenant, une fuite ISO de Windows 11 Pro build 21996.1 a détaillé les modifications et fonctionnalités à venir en direction du nouveau système d’exploitation.

Le plus gros changement du système d’exploitation se situe en bas du bureau. Les icônes centrées et un nouveau menu Démarrer sont apparemment tirés de Windows 10X. Il est alors compréhensible que ce dernier système d’exploitation ait été mis en conserve plus tôt cette année. Si vous ne l’aimez pas, le menu Démarrer peut également être rétabli dans les spécifications de Windows 10.

D’autres ajustements de l’interface utilisateur comprenaient des coins de fenêtre arrondis, de nouvelles icônes dans l’explorateur de fichiers et le menu Démarrer, ainsi qu’une interface de recherche plus propre. L’application Xbox gagne également de nouveaux éléments de conception.

Malgré les fonctionnalités actualisées présentées, il est clair que l’ISO divulgué est une version précoce et incomplète. Certaines de ces améliorations de l’interface utilisateur n’ont pas été apportées au Centre d’action, et le Windows Store n’a pas non plus été apprécié. Si vous espériez une nouvelle page de paramètres, tout ce que vous obtenez est un nouvel écran de démarrage. Vous pouvez avoir un meilleur aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités dans la plongée profonde de 11 minutes de Neowin.

Windows 11 contre Windows 10

Lors de l’inspection initiale, il n’y a rien de radicalement différent entre Windows 10 et Windows 11. Les deux systèmes d’exploitation partagent apparemment les mêmes fondements, et passer de l’un à l’autre ne sera pas aussi important que Windows XP l’était pour Windows 7. Néanmoins, Microsoft n’a pas encore eu son tour d’expliquer les principales avancées de Windows 11.

Microsoft annoncera officiellement Windows 11 le 24 juin à 11 h HE. Attendez-vous à ce que Windows Insiders ait un premier aperçu du système d’exploitation avant qu’il ne fasse ses débuts officiels grand public plus tard cette année.

Avant la fuite, Microsoft a également annoncé que la prise en charge de Windows 10 se terminerait en 2025 – dix ans après les débuts initiaux du système d’exploitation. Vous avez donc tout le temps de décider si vous souhaitez passer à Windows 11.

Cela dit, que pensez-vous des fuites de Windows 11 ? Détestez-vous ou aimez-vous le design? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et de laisser un commentaire ci-dessous.