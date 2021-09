Une fuite d’image de Doctor Strange 2 aurait été confirmée [SPOILERS] 10z viral

Êtes-vous même un personnage de bande dessinée populaire si vous n’avez pas été lié à une apparition en camée dans Docteur Strange dans le multivers de la folie? Depuis que le titre officiel de la suite de Marvel Cinematic Universe de Sam Raimi a été confirmé, le moulin à rumeurs est resté dans un état perpétuel d’overdrive, avec des dizaines et des dizaines d’anciens et de nouveaux favoris étant vantés pour une place d’invité.

Cela ne s’est même pas limité au MCU non plus, les noms du catalogue Sony et Fox faisant régulièrement l’objet de spéculations. Jusqu’à présent, cependant, seuls six noms ont été annoncés pour le casting, avec America Chavez de Xochitl Gomez la seule valeur aberrante prête à faire ses débuts dans la plus grande franchise du monde.

Cependant, une nouvelle image qui prétend être une pré-visualisation encore Docteur Strange dans le multivers de la folie prétend avoir révélé un ajout majeur à l’ensemble, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Patrick Stewart a admis qu’il avait parlé plus d’une fois à Kevin Feige de plusieurs projets, et que lui et les versions du professeur X de James McAvoy sont apparues plus d’une fois dans la conversation de Doctor Strange. Cela étant dit, il y a quelque chose qui semble un peu bizarre sur la photo, et on ne sait pas si c’est légitime.

Cela aurait pu facilement provenir d’un million d’endroits autres que les coulisses de la production, et en tant que tel, les débuts potentiels du joueur de 81 ans dans Docteur Strange dans le multivers de la folie reste toujours non confirmé et non vérifié pour le moment, bien que les fans aimeraient que cela se produise.