Une fuite d’image Lenovo Thinkbook Plus montre un deuxième écran à côté du clavier

Le fuiteur de gadgets technologiques fiable Evan Blass (@evleaks) a publié dimanche une image sur Twitter qui montrait un Lenovo ThinkBook Plus de 17 pouces avec un deuxième écran à droite du clavier. L’écran semble être utilisé pour dessiner ou écrire sur une image couleur sur l’écran principal de l’ordinateur portable, et il semble que l’ordinateur inclurait un clavier complet et un grand trackpad ainsi qu’un écran extra-large. L’image montre également ce qui ressemble à un stylo ou à un stylet de dessin, donnant encore plus de crédibilité à l’idée qu’il est destiné à dessiner.

Il n’y avait pas d’autres détails sur l’image, que Blass a publiée dans le cadre d’un fil d’autres images divulguées.

Lenovo a annoncé son ThinkBook Plus Gen 2 au CES en janvier, qui avait un panneau E-ink de 12 pouces sur son couvercle. La société a lancé le premier ThinkBook Plus au CES 2020, également avec l’écran E-ink intégré dans son couvercle. Cela signifie-t-il donc que Lenovo abandonne le panneau du couvercle en faveur d’un panneau intégré à côté du clavier ? Peut-être.

On ne sait pas d’où viennent les dernières images ThinkBook Plus, mais il semble probable qu’il s’agisse d’un élément que Lenovo s’apprête à présenter au CES 2022, qui commence le 5 janvier, bien qu’un lancement pendant les vacances soit également possible.