Une fuite dit qu’Apple mettra à niveau les vitesses de charge de l’iPhone 13

Nous pensions tout savoir sur l’iPhone 13, mais une nouvelle fuite suggère le contraire. Un rapport en provenance de Chine (via MacRumors) affirme que l’iPhone 13 prendra en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 25 W. L’iPhone 12 ne prend en charge que la charge de 20 W, ce serait donc une mise à niveau marquée. Le site Web d’Apple indique que les modèles d’iPhone 12 sont capables de charger rapidement “avec un adaptateur de 20 W ou plus”, mais vous n’obtiendrez pas des vitesses plus rapides à partir de rien de plus de 20 W.

Le rapport affirme qu’Apple vendra cet automne un adaptateur secteur de 25 W aux côtés de l’iPhone 13. Apple ne livre plus de produits avec des adaptateurs secteur, donc si vous avez besoin du chargeur mural, vous devrez l’acheter séparément. L’adaptateur secteur USB-C 20 W actuel coûte 19 $ sur le site Web d’Apple. Nous supposerons que l’adaptateur 25 W mis à niveau coûtera à peu près le même prix, voire quelques dollars de plus.

iPhone 13 : des batteries plus grosses et une charge plus rapide

Le passage de 20W à 25W n’est pas particulièrement drastique, mais ce sera néanmoins un ajout bienvenu. La série iPhone 13 devrait comporter des batteries plus grosses, ce qui devrait aider à combler le fossé.

Selon une fuite de @L0vetodream de Twitter, l’iPhone 13 mini comportera une batterie de 2 406 mAh (ce qui représenterait une augmentation de 8 % par rapport à la batterie de 2 227 mAh de l’iPhone 12 mini), l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro seront dotés d’un Batterie de 3 095 mAh (soit une augmentation de 10 % par rapport à la batterie de 2 815 mAh de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro), et enfin, l’iPhone 13 Pro Max peut comporter une batterie de 4 352 mAh (une augmentation de 18 % par rapport à la batterie de 3 687 mAh de la iPhone 12 Pro Max).

