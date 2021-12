Une fuite d’un extrait de l’interview de Kamala Harris dresse un sombre tableau de son jugement – ​​RedState

Après avoir passé une grande partie du mandat de Biden dans la clandestinité relative, Kamala Harris a fait beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Malheureusement pour elle, rien de tout cela n’a été bon.

Qu’il s’agisse de faire exploser des animateurs de podcasts ou d’affirmer que le racisme et le sexisme font baisser son approbation, ce fut un conflit après l’autre pour le vice-président. Et pour le moins, elle n’a pas bien géré tout ça. C’est probablement pourquoi elle fait une interview sur CBS News ce dimanche. Quand rien d’autre ne fonctionne, sortez devant les mauvaises nouvelles, je suppose.

Et bien que la majeure partie de l’interview soit sous embargo pendant plusieurs jours, nous recevons des extraits de fuites. Dans l’une, on demande à Harris ce qu’elle pense être le principal problème de sécurité nationale pour les États-Unis. Sa réponse brosse un tableau sombre de son jugement.

Interview du vice-président sur CBS :

« BRENNAN : À votre avis, quel est le plus grand défi de sécurité nationale auquel les États-Unis sont confrontés ? Quelle est la chose qui vous inquiète et vous empêche de dormir la nuit ?

HARRIS : Franchement, l’un d’eux est notre démocratie. Et dont je peux parler parce que ce n’est pas classifié » – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 23 décembre 2021

Personnellement, je trouve que cette idée selon laquelle notre « démocratie » est gravement menacée par des menaces intérieures est non seulement stupide, mais dangereuse. Lorsqu’un gouvernement commence à raconter qu’il doit avoir plus de pouvoir pour cibler ses propres citoyens sous prétexte de se « protéger », cela ne mène jamais à rien de bon.

Cette préoccupation est également un non-sens absolu. Le 6 janvier a été un écho sur le radar qui s’est estompé aussi rapidement qu’il a commencé. Cela ne représentait pas et ne représente pas un danger omniprésent qui menace de faire tomber notre « démocratie » (d’ailleurs, nous sommes une république, mais je m’éloigne du sujet). Les démocrates sont ouvertement politiques lorsqu’ils continuent à donner l’impression que notre système de gouvernement est au bord du gouffre, ce qui ne peut être sauvé qu’en légiférant sur une prise de contrôle fédérale massive des élections.

Au-delà de cela, la réponse de Harris montre l’idiotie distincte avec laquelle elle opère si régulièrement. Contrairement à ce qu’elle dit, les États-Unis sont en fait confrontés à de nombreuses menaces à la sécurité nationale en dehors de nos propres frontières, la Chine représentant le sommet du classement. Cette nation communiste continue d’empiéter sur la liberté dans le monde entier, mais militairement et via des programmes de prêts prédateurs où elle subjugue essentiellement les pays pauvres dans des endroits comme l’Afrique et l’Amérique du Sud. Pour un vice-président, ne pas énumérer la Chine lorsqu’on lui pose une question sur les menaces à la sécurité nationale est un manquement à son devoir à ce stade.

Mais peut-être n’a-t-elle tout simplement aucune idée de ce dont elle parle ? Remarquez qu’elle utilise une fois de plus l’excuse qu’elle ne peut pas discuter des problèmes de sécurité nationale parce qu’ils sont « classés ». Maintenant, je ne suis pas si vieux, mais je suis assez vieux pour me souvenir que les anciens vice-présidents n’avaient aucun problème à discuter de politique étrangère avec la presse. Cependant, lorsqu’on pose des questions à Harris dans ce domaine, elle prétend continuellement qu’elle n’a pas le pouvoir légal d’en parler. C’est une excuse bidon et cela montre qu’elle n’est pas préparée à discuter de problèmes aussi graves.

Bref, l’impératrice n’a pas de vêtements.