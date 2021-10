Une fuite époustouflante de No Way Home répond à une grande question de Spider-Man

Nous n’avons pas eu de film Marvel aussi gros que Spider-Man : No Way Home depuis Avengers : Endgame. Le dernier opus de Spider-Man est le film inédit le plus attendu de l’année, et c’est à cause du nombre incalculable de fuites et de rumeurs que nous avons vues. Mais No Way Home était excitant avant même les fuites. C’est à cause de l’énorme cliffhanger dans Far From Home – le monde sait que Peter Parker (Tom Holland) est Spider-Man. C’est quelque chose que Sony n’a jamais essayé dans ses films, et cela n’aurait peut-être pas fonctionné auparavant. Vous avez besoin de temps pour construire cette histoire, et Sony l’a obtenu dans le MCU, où l’arc de Peter a évolué au fil de plusieurs films Spider-Man et Avengers.

L’engouement pour No Way Home a augmenté de façon exponentielle alors que nous commencions à voir des preuves que Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendraient pour ce crossover MCU massif. Les méchants des films non-MCU de Sony viennent également. A moins de deux mois de la sortie de No Way Home, tout le monde connaît ce spoil fou. Mais à l’approche de la première, nous obtenons des spoilers de l’intrigue encore plus détaillés. Nous avons déjà parlé de la fin de No Way Home, et maintenant nous allons vous montrer un événement époustouflant du film qui répond à l’une de nos plus grandes questions. Si précis, ce sont des spoilers énormes, vous devriez donc les éviter si vous n’aimez pas être gâté.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Jacob Batalon, Tom Holland et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

La révélation inoffensive de No Way Home

Dès l’ouverture de la bande-annonce de Spider-Man 3, nous voyons Peter de Holland en costume à côté d’une voiture où le mystérieux personnage de Paula Newsome est assis à l’arrière. Certains ont supposé qu’il s’agissait d’un espace réservé pour un personnage différent, et certains ont dit que cela pourrait être la mère de MJ.

Mais One Take News a rapporté il y a quelques jours que Newsome joue un administrateur du MIT dans le film. L’université rejettera tous Peter, MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) en raison de leur affiliation avec Spider-Man.

Peter est dans la rue alors qu’il essaie de rattraper le personnage de Newsome pour la faire changer d’avis. Il la trouve coincée dans les embouteillages sur le chemin de l’aéroport. C’est probablement là que se déroule la bataille Spider-Man contre Doc Ock (Alfred Molina).

Tout cela ressemble à une fuite inoffensive. Peu importe qui joue Newsome. Mais il s’avère que c’est le genre de détail qui a fait de grandes vagues dans le monde des fuites de No Way Home, et je vais vous expliquer. Avant cela, revoyons rapidement la bande-annonce. Ceci est votre dernier avertissement que les spoilers massifs suivent.

Comment se rencontrent les trois Spider-Man ?

L’une des scènes les plus étonnantes de No Way Home est forcément celle où les trois Spider-Man se rencontrent. C’est le genre d’événement emblématique de Spider-verse que nous n’avons pas encore vu dans les films d’action réelle.

Tout l’enfer se déchaîne dans No Way Home grâce à l’interférence de Peter avec le sort de Strange. Ou c’est ce que nous devrons croire après avoir regardé No Way Home. En réalité, des choses bien plus importantes se produisent dans le multivers, comme nous l’avons vu dans Loki et What If…?.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Jacob Batalon et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

Lorsque la fuite de Newsome-MIT est tombée, les fans de Spider-Man qui aiment les fuites ont commencé à reconstituer des fuites plus anciennes qui incluaient les détails du MIT. Deux Redditors ont rassemblé deux guides des récentes fuites de No Way Home qui auraient pu être négligées. Beaucoup de ces fuites proviennent de sources fragmentaires, vous ne sauriez donc jamais quelles informations sont authentiques et lesquelles ne le sont pas.

Nous avons parlé de Pomojema_SWNN et WebheadSupreme en détaillant la fin de No Way Home plus tôt cette semaine. Les deux couvrent également la scène de la rencontre Holland-Maguire-Garfield dans leurs rafles. Et si c’est réel, ce sera un événement époustouflant.

Mais avant d’en arriver là, revoyons les règles du Sling Ring, comme indiqué dans Doctor Strange :

C’est Ned depuis le début

L’anneau de fronde est le bien le plus précieux d’un sorcier. C’est l’outil qui leur permet de sauter entre des endroits connus, que ce soit pour voyager instantanément sur Terre ou pour sauter à travers la galaxie pour combattre Thanos. Strange a eu besoin de plus de temps que les autres recrues pour se rendre compte que l’ouverture des portails n’avait rien à voir avec la santé de ses mains. C’est pourquoi nous devions revoir la vidéo ci-dessus.

Mais si les nouvelles fuites de Spider-Man 3 sont exactes, tout viendra naturellement à Ned.

Des fuites remontant à juillet affirmaient que Ned jouerait un rôle crucial dans l’histoire. Après que Peter ait volé l’anneau de fronde à Strange, l’appareil se retrouvera d’une manière ou d’une autre avec celui de Ned. D’autres ont fait des remarques similaires au cours de l’été.

Lorsque Strange ouvre accidentellement le multivers, il apporte en même temps les méchants de Spider-Man et les variantes Maguire et Garfield Spider-Man. Strange voudra renvoyer les méchants, où ils rencontreront leur destin. Cela signifie mourir après avoir combattu les variantes de Spider-Man dans ces mondes.

Peter de Holland n’est pas d’accord, cherchant à réhabiliter les méchants. Mais Green Goblin (Willem Dafoe) finira par trahir Peter, tuant tante May (Marisa Tomei) dans le processus.

Dans toute cette agitation, Ned obtiendra la bague de Strange. Et il pourra en quelque sorte faire venir Maguire et Garfield. Lorsque Ned le fera, les deux versions de Spidey sont déjà dans le MCU. Mais ils ne sont pas à New York. L’un des Redditors dit que cette image promotionnelle que Sony a publiée au cours de l’été montre ce moment.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

De nombreuses questions sur Spider-Man: No Way Home restent

Il se trouve qu’un initié bien connu a utilisé l’image ci-dessus pour faire allusion à la même scène de rencontre de Spider-Man après la chute du magazine Empire.

Nous savons tous ce que c’était https://t.co/5thjhrxMwY – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 28 octobre 2021

On notera que la première bande-annonce n’a aucune action Peter-MJ-Ned dans le Sanctum Sanctorum de New York. C’est juste Peter qui interagit avec Strange et Wong (Benedict Wong) dans la bande-annonce.

Nous savons le comment mais nous ne savons pas le pourquoi. Pourquoi Ned est-il capable d’invoquer des portails sans formation ? Pourquoi est-il capable de trouver des variantes de Spider-Man dans ce monde ? Et pourquoi Strange n’a-t-il pas pensé à localiser les autres versions de Spider-Man de la même manière ? Ned est-il un sorcier maintenant ?

En supposant que la fuite est exacte, Magure et Garfield arrivent à No Way Home après une heure. Les trois se rencontreront, ne portant pas leurs costumes. Une fois qu’ils se sont rencontrés, les fuites indiquent que les trois Spider-Man partageront l’écran pour le reste du film ou 90 minutes supplémentaires.

Il nous reste près de deux mois avant la première de No Way Home, ce qui nous laisse amplement le temps d’apprendre plus de secrets de Spider-Man.