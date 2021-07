Une fuite indique que Google Pixel 6 pourrait voir 5 ans de mises à jour

TL;DR

Une fuite récente suggère que Google espère offrir cinq ans de mises à jour logicielles pour la série inédite de Google Pixel 6. Théoriquement, cela signifierait quatre versions d’Android et une dernière année de maintenance logicielle. Bien que la source de cette fuite ne soit pas solide, cette promesse correspondrait à la promesse d’Apple avec iOS, c’est donc logique.

Nous nous attendons à ce que le prochain appareil Pixel soit le Google Pixel 5a. Cependant, ce téléphone sera destiné aux acheteurs soucieux de leur budget. Après le lancement de ce téléphone, nous nous attendons à ce que Google lance sa série phare qui sera certainement passionnante avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Cette rumeur est liée à une autre rumeur selon laquelle Google envisage d’utiliser du silicium auto-conçu dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. L’un des obstacles à l’offre de mises à jour Android depuis plus de trois ans est constitué par les fabricants de chipsets, tels que Qualcomm ou MediaTek. Après un certain temps, ces entreprises abandonnent les anciens produits, ce qui rend difficile l’introduction de nouvelles versions d’Android sur des appareils plus anciens.

Si Google utilise son propre silicium dans la série Google Pixel 6, ce ne sera plus un problème. Théoriquement, il pourrait offrir des mises à jour aussi longtemps qu’il le souhaite. Cependant, Apple propose environ cinq ans de mises à jour pour les iPhones (plus ou moins un an), donc Google s’en tenir à une limite de cinq ans est tout à fait logique.

Nous nous attendons à ce que Google lance la série Pixel 6 en octobre. Espérons que d’ici là, nous aurons d’autres informations divulguées pour corroborer cette rumeur.