Une fuite indiquerait un nouveau Huawei Foldable

16/12/2021 à 21:40 CET

SPORT.es

Huawei n’est pas étranger aux appareils mobiles pliables et en a sorti trois ces dernières années : le Mate X, Mate Xs et le Mate X2, celui-ci étant le plus récent. Tous sont des appareils qui se plient verticalement et ont la taille d’une petite tablette une fois dépliée. Récemment, cependant, Huawei a commencé pour essayer un téléphone pliable qui ressemble plus au Samsung Galaxy Flip ou au Motorola Foldable.

Le modèle, appelé Huawei P50 Poche, apparaît en bonne place dans une séance photo avec l’actrice et chanteuse chinoise Guan Xiaotong. Il semble assez grand, basé sur des photos publiées sur Weibo, avec un écran externe circulaire qui peut afficher l’heure, les notifications et une vue de ce que vous capturez avec l’appareil photo si le téléphone est fermé.

La L’écran externe du P50 Pocket est juste à côté de l’appareil photo et son lecteur d’empreintes digitales se trouve le long des bords de l’appareil. Huawei présentera officiellement le P50 Pocket le 23 décembre de cette année.