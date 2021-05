Une fuite majeure pourrait révéler comment le premier mutant X-Men rejoint le MCU de Marvel – .

Nous ne savions pas, en 2015, lorsque le premier Ant-Man a abandonné l’importance de Scott Lang (Paul Rudd) pour le scénario global de la saga Infinity. Puis Ant-Man and the Wasp a livré les dernières pièces du puzzle trois ans plus tard. La suite a chuté alors que nous pleurions toujours la perte de plusieurs Avengers qui venaient de mourir dans Avengers: guerre à l’infini. Les aventures de Lang dans le multivers ont permis à Tony Stark de concevoir un engin de voyage dans le temps qui conduirait à la défaite finale de Thanos et à la résurrection de la moitié de toute vie dans l’univers connu.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dont la première est prévue le 17 février 2023, explorera davantage le multivers. Il sera également censé fournir au moins un développement critique pour le MCU, l’introduction du prochain méchant de qualité Thanos. D’ici là, nous en saurons probablement beaucoup plus sur le multivers grâce à deux films qui devraient sortir au cours de l’année prochaine – c’est Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Maintenant, une nouvelle fuite taquine qu’Ant-Man 3 pourrait avoir un développement supplémentaire qui est essentiel pour le MCU. Le film pourrait inclure une touche X-Men clé.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les X-Men posent un gros problème pour Kevin Feige & Co., mais c’est le genre de problème que les équipes créatives derrière le succès du MCU mouraient d’envie de résoudre. Marvel devra expliquer l’origine des mutants dans cette chronologie. C’est parce que nous n’en avons vu aucun au cours de la décennie de films MCU que nous avons appréciés jusqu’à présent. Marvel ne pouvait pas utiliser ses propres personnages X-Men pour le MCU, car Fox détenait les droits du film pour tous les mutants. Mais maintenant, Disney possède Fox et tous les personnages Marvel sont disponibles pour de nouvelles aventures MCU.

Le MCU prendra probablement son temps pour présenter les X-Men, et il le fera probablement d’une manière qui a du sens à la lumière de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent et de ce que nous sommes sur le point de voir comme des rampes de phase 4 du MCU. en haut. Nous devrons peut-être attendre un certain temps avant de voir le premier film X-Men, mais les mutants pourraient chuter bien avant cela dans divers films et séries télévisées.

Marvel a déjà utilisé Evan Peters, l’acteur qui a joué Quicksilver dans les films X-Men de Fox. Mais son apparition dans WandaVision était destinée à tromper les fans brièvement mais de manière convaincante. Ce n’était pas lui-même un mutant. L’utilisation de n’importe quel autre acteur pour la refonte de Pietro aurait été un cadeau immédiat que Wanda n’était pas en contrôle total de son monde imaginaire, quelque chose que le public n’a appris que quelques épisodes plus tard.

Des mutants réels de la chronologie principale pourraient apparaître dans d’autres séries télévisées et films en prévision des premiers films X-Men. Ant-Man 3 pourrait être l’un d’entre eux. Murphy’s Multiverse a rapporté il y a quelques jours que Marvel choisit une jeune femme âgée de 9 à 12 ans pour jouer un personnage principal sans nom dans le film:

Le personnage est décrit comme un enfant de 10 ans et le studio recherche une jeune actrice avec des côtelettes de chant, de danse et de comique. Il est peu probable qu’ils recherchent une jeune actrice pour jouer une jeune Cassie Lang car Abby Ryder Fortson correspond toujours à la description, donc à moins qu’elle ne soit indisponible, il s’agit d’un nouveau jeu de personnages qui jouera un rôle majeur dans la version 2023.

On sait déjà que Quantumania livrera une nouvelle Cassie Lang (Kathryn Newton), qui rejoindra probablement les Young Avengers plus tard. Jonathan Majors jouera le rôle de Kang, un méchant majeur des bandes dessinées qui apparaîtra probablement dans d’autres films MCU plus tard.

Avec tout cela à l’esprit, Inverse suppose que l’adolescent de 10 ans qui doit chanter, danser et faire de la comédie pourrait être un mutant connu sous le nom de Dazzler:

Personnage de bande dessinée préféré des fans, Dazzler est un chanteur professionnel qui a le pouvoir de transformer le son en lumière. Elle est capable de créer des spectacles de lumière, des hologrammes, aveugler les gens et peut même tirer des éclats de lumière hors de son corps. Elle est essentiellement à quoi cela ressemblerait si une pop star était un véritable super-héros.

Le personnage est brièvement apparu dans X-Men: Dark Phoenix, donc ce n’est pas comme si Dazzler avait beaucoup d’histoire dans l’univers X-Men de Fox. Même si elle le faisait, cela n’est en aucun cas lié au MCU et Marvel refondra sûrement tous les mutants que nous avons vus dans les précédents films de Fox. Cela pourrait finir par être la première fois qu’un personnage X-Men apparaît dans un film MCU.

Comme pour toutes les fuites et rumeurs, nous soulignerons que rien n’est certain pour le moment. Marvel commencera à filmer Quantumania en juillet à Londres, nous pourrions donc avoir des fuites supplémentaires pendant la production qui pourraient révéler l’identité de ce personnage mystérieux.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons couvert en 2021 – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission