Une fuite massive d’Android 12 pourrait taquiner la conception du Pixel 6 de Google – .

Google passera mardi sur la scène virtuelle d’E / S 2021, environ deux ans après la dernière conférence des développeurs d’E / S. La société a annulé l’événement I / O de l’année dernière, alors que le monde luttait contre une première vague importante du nouveau coronavirus. Les choses sont différentes cette année. Google n’est pas tout à fait prêt pour un événement en personne, mais I / O 2021 aura lieu.

Android 12 sera l’attraction principale de l’émission, car Google utilisera l’événement pour mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités du nouveau système d’exploitation. Nous avons déjà parlé d’Android 12 cette année, car Google a publié trois versions d’aperçu pour les développeurs à ce jour. Mais c’est généralement au niveau des E / S que Google révèle les changements apportés aux clients dans Android. Et c’est à I / O que Google annonce les dates de sortie des premières versions bêta publiques.

Les fans d’Android n’ont pas besoin d’attendre mardi pour voir Android 12 en action. Le même leaker qui a publié des rendus du prétendu design du Pixel 6 la semaine dernière est de retour avec de nombreuses images et même une vidéo de présentation divulguée montrant le nouveau design et les fonctionnalités d’Android 12. En plus de cela, la vidéo divulguée pourrait taquiner le Pixel 6. conception.

Jon Prosser est le YouTuber qui a divulgué le design du Pixel 6 la semaine dernière, qui se trouve être un autre développement de Pixel 6. Leaks a déjà déclaré que le Pixel 6 comportera la toute nouvelle puce ARM personnalisée de Google. La fuite de conception indique que le combiné recevra également un capteur d’empreintes digitales intégré, jusqu’à un système de caméra à triple objectif et un design beaucoup plus audacieux qu’auparavant.

Le design ne fera partie que de l’histoire du Pixel 6. Android 12 est l’autre. Le même Prosser a mis la main sur des images et une vidéo qui nous donnent un bon aperçu de la prochaine mise à jour d’Android.

«Une belle nouvelle expérience», «Des protections de confidentialité et de sécurité renforcées» et «Tous vos appareils fonctionnent mieux ensemble» – c’est ce qui est nouveau dans Android 12, selon une prétendue diapositive.

Fonctionnalités fuites d’Android 12: principes fondamentaux de la conception d’Android 12. Source de l’image: YouTube

L’image suivante montre toutes sortes d’améliorations d’Android 12, y compris de nouveaux widgets (lecteur audio, météo et heure), de nouveaux curseurs et bascules, un nouveau menu pour répéter et ignorer les alarmes et des notifications empilées.

Fonctionnalités fuites d’Android 12: Nouveaux exemples de conception. Source de l’image: YouTube

Voici un aperçu de ce widget météo intéressant:

Fonctionnalités fuites d’Android 12: nouveau widget météo. Source de l’image: YouTube

Voici à quoi ressembleront les nouvelles notifications empilées:

Fonctionnalités de fuite d’Android 12: Nouvelles notifications. Source de l’image: YouTube

Prosser a également obtenu une prétendue vidéo promotionnelle Android 12 de ses sources, qu’il a partagée dans sa vidéo YouTube. Comme vous le verrez ci-dessous, Android 12 est très fluide. Les applications et les menus des applications et d’autres éléments de l’interface utilisateur peuvent être redimensionnés de manière dynamique en fonction de ce qui se passe à l’écran. Les animations semblent rapides, taquinant le type d’expériences de conception que les développeurs d’applications peuvent offrir, y compris Google.

La vidéo montre également certaines des nouvelles fonctionnalités d’Android 12 vues dans les diapositives ci-dessus. L’un d’eux est un nouveau système de notification. Un bouton en forme de pilule affichera le nombre de notifications entrantes sur l’écran d’accueil.

Présentation vidéo de fuite d’Android 12: nouvelle pilule de notification. Source de l’image: YouTube

La pilule change de couleur sur l’écran de verrouillage et répertorie certaines des applications qui ont de nouvelles notifications.

Présentation vidéo de fuite d’Android 12: Nouvelles notifications sur l’écran de verrouillage. Source de l’image: YouTube

Il existe également un nouveau clavier dans Android 12, selon l’une des diapositives du clip vidéo.

Présentation vidéo de fuite d’Android 12: nouveau clavier (à gauche). Source de l’image: YouTube

Cela nous amène à ce qui pourrait être le teaser sournois du Pixel 6 de Google dans cette présentation Android 12. Revisitons la fuite du Pixel 6 de Prosser il y a quelques jours:

Fuite des rendus du Pixel 6 Pro. Source de l’image: Jon Prosser / YouTube

Regardons maintenant l’écran de verrouillage d’Android 12 dans la vidéo:

Présentation vidéo de fuite d’Android 12: Teaser potentiel du Pixel 6. Source de l’image: YouTube

Comme l’observe Prosser, l’heure et la conception de l’horloge sont identiques. Les deux téléphones ont également le même écran tout écran perforé.

Cependant, Google n’affiche pas le téléphone entier dans la vidéo promotionnelle divulguée. Étant donné que tous les téléphones Android se ressemblent, en particulier les produits phares, il n’y a aucun moyen de savoir s’il s’agit d’un Pixel 6 que Google a glissé dans le clip. À bien y penser, il n’y a aucun moyen de vérifier que la fuite d’Android 12 est légitime, et Google pourrait ne pas utiliser cette vidéo maintenant qu’elle a fui.

Ce que Google ne peut pas changer demain, c’est la conception d’Android 12. Si Android 12 ressemble aux images ci-dessus, il est probable que les informations de Prosser soient exactes. Dans ce cas, le teaser du Pixel 6 peut également être précis. Après tout, Google a déjà taquiné les pixels de nouvelle génération lors des événements d’E / S.

La vidéo complète de Prosser suit ci-dessous.

